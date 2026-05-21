El empresario Enrique Riquelme comunicó oficialmente este jueves a la Junta Electoral del Real Madrid su intención de presentarse a las elecciones a la presidencia del club frente a Florentino Pérez, actual mandatario de la entidad.

Riquelme informó a la Junta Electoral de que tiene “la voluntad de concurrir como candidato a la presidencia del Real Madrid encabezando la correspondiente candidatura a la junta directiva, cuya presentación formal se realizará en tiempo y forma conforme a la normativa aplicable”.

Riquelme subraya que la candidatura que lidera “reúne los requisitos exigidos en los Estatutos Sociales y normas electorales vigentes para ostentar dicha condición”.

“Tengo como objetivo presentar un proyecto para el Real Madrid del futuro, ilusionante para todos los madridistas y especialmente centrado en volver a poner a los socios como protagonistas de un nuevo ciclo, garantizando que siempre serán los únicos y auténticos dueños del mejor club del mundo”, añade en su comunicación el empresario.

La carta enviada por Riquelme concluye con la solicitud de que “se tenga por efectuada en tiempo y forma la notificacion previa de candidatura prevista en el apartado IIT de las normas electorales, a los efectos oportunos”.

Riquelme, que el lunes pasado aseguró que disponía del aval necesario para poder ser presidente del Real Madrid, está dispuesto a mantener el pulso electoral con Florentino Pérez y acudir a unas elecciones que se celebrarían en junio próximo, según los plazos.

El empresario ya apuntó el miércoles que tenía una “obligación ética y moral de dar un paso adelante”.

“Los que no estamos de acuerdo con la privatización queremos que el Real Madrid sea de sus socios”, indicó, y advirtió de que “pueden ser las últimas elecciones” en el club blanco “porque llega la privatización”.