Un gol del argentino Pablo Vegetti dio una importante victoria por 1-0 este miércoles a Cerro Porteño sobre el todopoderoso Palmeiras, en São Paulo, para ponerse líder del Grupo F de la Copa Libertadores a falta de una jornada.

Desconocido el equipo brasileño, finalista de la pasada edición y que se mostró incapaz de transformar su amplio dominio en ocasiones claras de gol. Desde 2021 no perdía en casa por la Libertadores.

La dura derrota en el Allianz Parque deja a los de Abel Ferreira en la segunda posición del grupo, con ocho puntos, dos menos que Cerro Porteño, que ahora depende de sí mismo para acabar primero y tener un cruce de octavos, a priori, más favorable.

Completan el Grupo F Junior Barranquilla y Sporting Cristal, que se enfrentan en esta quinta jornada.

Por jugar en casa, Palmeiras tenía la obligación de llevar el timón del partido y, de paso, olvidar los últimos tropiezos en el Campeonato Brasileño.

Fue un alumno aplicado; dominó, pero le faltó la chispa de los últimos partidos. Ese último pase. De poco sirvió la hiperactividad de Allan y su desborde.

Cerro se cerró bien, con oficio y un marcaje pegajoso, a veces al hombre.

La primera oportunidad del Palmeiras solo llegó al cuarto de hora con un cabeceo de Emiliano Martínez en el corazón del área. El conjunto paraguayo, agazapado, esperaba al milagro de Vegetti en un contragolpe fugaz, como ocurrió después.

El ‘Verdão’ solo mejoró en la recta final de la primera mitad explorando el interior y, por fin, apareció ‘Flaco’ López.

El delantero argentino encontró primero al colombiano Jhon Arias, que chutó demasiado centrado, y luego intentó engañar a Alexis Arias con un disparo ajustado al palo cuando parecía que iba a centrar.

El primer tiempo terminó con las protestas airadas -y exageradas- de Ferreira pidiendo la expulsión de Piris da Motta tras chocar con Emiliano Martínez en una bola dividida. Ni el árbitro, ni el VAR dieron la razón al técnico portugués.

El mal gusto que dejó la primera mitad en la afición local aumentó en la segunda con el gol a las primeras de cambio de Vegetti.

Pareció fácil. El delantero argentino, viejo conocido del fútbol brasileño, finalizó en el minuto 47 un contragolpe que fabricaron entre Jonathan Torres y Fabricio Domínguez.

Palmeiras se perdió más con el viento en contra, pese a superar por momentos el 70 % de la posesión. Carlos Miguel evitó el segundo de Cerro por medio de Cecilio Domínguez.

Los de Ferreira se apretaron el cinturón en la recta final en busca del empate. Arias, en un centro envenenado, y ‘Flaco’ López, de cabeza, se encontraron con el palo.

Pero no hubo más del Palmeiras, impotente ante el orden de los azulgranas y abucheado tras el pitido final. Cerro, eufórico, celebró el triunfo sobre el césped como si se tratara de un título.