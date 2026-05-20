Las grandes estrellas del tenis amenazan con plantarse en Roland Garros en protesta por el reparto de premios, una queja que ha ganado fuerza en las últimas semanas y que puede estallar en el Grand Slam de tierra batida que comenzará el próximo domingo.

Según publica este miércoles el diario L’Équipe, la primera muestra de su descontento se escenificará este viernes, durante el día dedicado a los medios de comunicación, una cita tradicional para conocer las impresiones previas de los mejores jugadores antes del inicio de la competición.

Los tenistas, según la misma fuente, se han puesto de acuerdo para limitar a quince minutos sus ruedas de prensa y no conceder ninguna entrevista personal, una forma de mostrar su determinación frente a los organizadores del torneo.

A lo largo de la tarde del viernes está programada una reunión de representantes de la organización con agentes de las principales estrellas para tratar de limar asperezas y llegar a un acuerdo que evite el boicot con el que amenazan para los próximos días.

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“Lamentamos la decisión de los jugadores que castiga al conjunto de las partes interesadas: los medios, las televisiones, los equipos y la Federación y a toda la familia del tenis”, indicaron los organizadores.

Asimismo, mostraron su intención de proseguir con el diálogo que, aseguraron, abrieron a principios de mes.

“Estamos abiertos a un diálogo constructivo (...) con el fin de dar más espacio a los jugadores en la organización y en la toma de decisiones”, agregaron.

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Las quejas de los tenistas se han hecho patentes en las últimas semanas.

Mientras que los principales torneos reparten en premios a los tenistas el 22% de sus ingresos, en los Grand Slam los deportistas se reparten el 15%.

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El Grand Slam de París anunció el pasado día 16 un incremento del 9,5 % de su dotación de premios, hasta los 61,7 millones de euros, 2,8 millones para cada uno de los ganadores individuales del torneo, 300.000 euros más que en la pasada edición.

Pero no es suficiente para contentar a las grandes estrellas, que consideran que los jugadores merecen más. Y no solo en Roland Garros.

Las reuniones con Wimbledon, el siguiente ‘grande’ en el calendario, han comenzado ya, antes de que el torneo londinense publique el reparto de sus premios.