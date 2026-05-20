Este jueves, la Asociación de Educadores del Atlántico (Adea) ha convocado un paro de 24 horas como rechazo a las amenazas que han circulado en los últimos días a través de las redes sociales, generando “un estado de zozobra y miedo en la comunidad educativa”.

La Junta Directiva de la agremiación sindical cuestionó que las amenazas sean atribuidas presuntamente a estudiantes, al considerar que esto minimiza la gravedad de los hechos y desconoce antecedentes ocurridos en el municipio.

“Así, se ignora que en el municipio hay antecedentes de atentar contra las instituciones, tal como ocurrió el 28 de Noviembre de 2024, cuando fue víctima una docente de la Institución Educativa San Antonio de Padua”, agregó.

En ese sentido, recalcó que directivos sindicales y representantes de la subdirectiva municipal hicieron presencia en la Alcaldía de Soledad para exigir una reunión con la alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez y abordar tanto esta problemática como otros temas relacionados con la seguridad en las instituciones educativas.

“Como defensores de la vida, reivindicamos la escuela como territorio de paz. Por lo anterior, en el marco del paro desarrollaremos la Jornada por la Vida”, anotó.

Acompañamiento en colegios

Desde la Alcaldía de Soledad se reiteró el respaldo a las acciones preventivas y operativas que adelanta la Policía Nacional en las instituciones educativas del municipio, tras la circulación de mensajes amenazantes a través de redes sociales y plataformas virtuales.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Miguel Camelo Sánchez, aseguró que las autoridades no están tomando estos hechos “a la ligera” y que actualmente se desarrollan investigaciones para esclarecer el origen de las amenazas y garantizar la tranquilidad de estudiantes, docentes y padres de familia.

El alto oficial explicó que este tipo de situaciones también se han presentado recientemente en Barranquilla y otros municipios del Atlántico, donde se han activado protocolos de verificación, seguimiento y control.

Por su parte, la administración municipal informó que, de las cuatro instituciones educativas mencionadas en el panfleto virtual, únicamente la Institución Educativa ITIDA desarrolló este miércoles sus actividades académicas bajo modalidad virtual, debido a un simulacro electoral que se realizó en sus instalaciones con miras a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Las demás instituciones educativas del municipio tuvieron su jornada académica con normalidad y contaron con acompañamiento permanente de la Policía Nacional en sus alrededores e instalaciones, como parte de las medidas preventivas implementadas para reforzar la seguridad y brindar tranquilidad a la comunidad educativa.