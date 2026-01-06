Diferentes organizaciones obreras, sindicales y sociales han convocado a la comunidad de Barranquilla a un plantón en la tarde de este miércoles en el Paseo Bolívar en respaldo al presidente Gustavo Petro y rechazando la intervención del gobierno de Estados Unidos, así como las amenazas del presidente Donald Trump en contra del mandatario colombiano.

El llamado es para las 4:00 de la tarde en la estatua del Libertador y cuenta con el respaldo de la La Central Coordinadora por el Cambio, Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Adea, Adeba, entre muchas otras.

Henry Gordon, presidente de la CUT Atlántico y de la Central Coordinadora manifestó que: “Estamos convocando una gran concentración en el monumento del Libertador en respuesta y en rechazo a la agresión norteamericana a nuestro hermano país de Venezuela”.

Agregó que otro punto de la agenda es el “rechazo al presidente Trump que pretende también invadir y sustraer y llevarse al presidente de Colombia, Gustavo Petro, bajo el sofisma del narcotráfico siendo que ha sido el presidente de América Latina y del mundo que más ha incautado y ya más ha perseguido este flagelo del narcotráfico que afecta a todo el mundo entero”,.

Gordon indicó que “esa programación será a partir de las 4:00 de la tarde donde pues habrán actos litúrgicos, también habrá una congregación de un gran pacto de la sociedad civil de las organizaciones sociales en relación con el tema antiimperialista de rechazo a la agresión norteamericana a los pueblos de América Latina”.

Por su parte, José Ignacio Jiménez, presidente de la Adeba, otra de las organizaciones convocantes, expresó que: “estamos invitando al pueblo consciente, al pueblo soberano a que nos acompañe porque creemos que lo cometido en la hermana República Bolivariana de Venezuela es una arbitrariedad”.

“Los pueblos son autónomos de resolver sus propios problemas políticos, económicos, sociales. Hoy estamos ante una amenaza donde el señor Donald Trump que se cree el dueño del mundo y hoy en su desespero porque el imperio va en decadencia haciendo arbitrariedades y amenaza a nuestro país”, agregó Noriega.

Se espera el acompañamiento de la fuerza pública para el evento, que será uno de una cadena de encuentros por todo el país que el mismo presidente Petro ha realizado y promocionado a través de sus redes sociales.