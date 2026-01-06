El Gran Malecón se sigue consolidando como el principal motor de la economía local y del turismo en la ciudad de Barranquilla. Durante las festividades de navidad, año nuevo y los primeros días del mes de enero, este sector de la ciudad ha sido visitado por cerca de 697 mil visitantes, de los cuales el 50% provienen de otros sectores del país.

Al respecto, el alcalde Alejandro Char resaltó el auge que tiene esta zona para posicionar a la ciudad como anfitriona de todos sus visitantes.

“Miren todo lo que está pasando con el turismo en Barranquilla, en diciembre estaban todos los parques llenos, el Gran Malecón lleno, la Luna del Río llena, gente de todos lados. Hicimos una encuesta y el 50% de la gente que estaba en el Malecón no era de Barranquilla, sino gente de afuera, de todos lados. Y es bueno, eso es muy bueno, eso es turismo, es progreso para nosotros”, declaró.

De acuerdo con datos suministrados por el mandatario, la Luna del Río, la nueva atracción turística del Gran Malecón, ha recibido más de 100.000 personas: “En la Luna del Río ya se han subido más de 100.000 personas, la inauguramos hace 20 días. Y hemos hecho una encuesta, de las 100.000 personas que se han montado en la Luna, el 50% no son de Barranquilla. Entonces quiere decir que está llegando gente de todos lados del mundo”.

El mandatario también se refirió al impacto económico, y aseguró que, por ejemplo, la ocupación hotelera estuvo copada: “Los hoteles llenos, los centros comerciales llenos, los sitios de comida llenos. Eso es prosperidad porque todos nosotros tenemos un pequeño negocio y eso trae mucha prosperidad”.

Puso de presente que: “Sin duda, la ciudad ha fortalecido su posición como destino turístico, especialmente en el ecoturismo con lugares como el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, el tren turístico de Las Flores, la playa urbana de Puerto Mocho y el Gran Malecón, este último atractivo ha recibido 697.000 visitantes entre el 25 de diciembre del 2025 al 4 de enero del 2026”.

El alcalde Char también sacó a relucir uno de los nuevos atractivos para el deporte extremo como lo es el Skate Park de talla profesional junto al río Magdalena.

Para los amantes del deporte extremo, la ciudad cuenta con un Skate Park de talla profesional con la hermosa vista del río Magdalena.

Otros atractivos de la ciudad

El arte y la cultura también hacen parte del turismo y la historia de Barranquilla. Recientemente. Por este motivo, Alcaldía realizó la recuperación de los callejones de El Prado y el Museo a Cielo Abierto en Barrio Bajo, lugares donde el arte vive en las calles y los murales cuentan la identidad de la ciudad.

También tiene sus puertas abiertas al público el Museo del Carnaval, donde los visitantes pueden conocer la historia, cultura, personajes y tradiciones del Carnaval. Y en la Galería 72 y mercados ubicados en el Centro Histórico de la ciudad se puede encontrar a los artesanos con sus trabajos, sabores tradicionales y recuerdos para regalar o conservar.