La muerte de Germán Vargas Lleras no representa únicamente la partida de un exvicepresidente de la República; marca también el cierre de uno de los capítulos más intensos, controversiales e influyentes de la política colombiana de las últimas tres décadas. Con su fallecimiento desaparece una figura que ayudó a moldear la estructura del poder institucional en Colombia; dejó huella en la infraestructura del país y construyó un estilo político cuya eficacia pocas veces encontró equivalentes en su generación.

Tenía apenas 19 años cuando inició formalmente su carrera pública como concejal de Bojacá, en Cundinamarca. Era 1981 y el país empezaba a escuchar con fuerza las ideas del movimiento Nuevo Liberalismo, liderado por Luis Carlos Galán, que planteaba una ruptura con las estructuras tradicionales del bipartidismo. Allí, bajo esas banderas reformistas y con el peso de un apellido históricamente ligado al liberalismo —nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo—, Vargas Lleras empezó a construir una carrera marcada por una mezcla poco común entre herencia política y capacidad propia para disputar espacios.

En 1994 llegó al Senado y desde allí comenzó a consolidarse como una voz determinante en la política nacional. Durante años, su nombre apareció en debates cruciales sobre seguridad, institucionalidad y reformas del Estado. En 2002, durante uno de los periodos más convulsos del país, sobrevivió a un atentado con carta bomba que le dejó secuelas físicas permanentes. Ese episodio, lejos de retirarlo, fortaleció una imagen pública de resistencia y dureza que lo acompañaría durante toda su carrera.

Su capacidad de supervivencia política fue quizás una de sus mayores fortalezas. Participó en distintas alianzas, acompañó gobiernos de tendencias diversas y supo mantenerse vigente en medio de cambios generacionales y crisis institucionales. Fue ministro del Interior, ministro de Vivienda y, posteriormente, vicepresidente de la República entre 2014 y 2017 durante el gobierno de Juan Manuel Santos. En esos años se convirtió en uno de los funcionarios con mayor visibilidad, encabezando programas de vivienda social, carreteras y obras públicas que redefinieron parte del mapa de infraestructura del país.

Detrás de esa estrategia había una visión política clara: entender que la infraestructura también era una forma de construir legitimidad. Mientras otros concentraban su capital político en discursos o confrontaciones ideológicas, Vargas Lleras apostó por la obra visible, por la carretera entregada, por la vivienda adjudicada, por el agua que por primera vez llegaba a una comunidad olvidada. Para muchos, esa capacidad de ejecutar fue su mayor virtud. Para otros, la demostración de una política profundamente pragmática, donde los resultados también eran una herramienta electoral.

No estuvo exento de polémicas. Su relación con los medios, con sus contradictores y, en ocasiones, con la ciudadanía, generó debates permanentes sobre el liderazgo, la autoridad y los límites del poder político. Sus campañas presidenciales de 2010 y 2018, y sus posteriores intentos de seguir influyendo en el tablero nacional, mostraron tanto su persistencia como las dificultades de una política tradicional para conectar con un electorado cada vez más fragmentado.

Y, sin embargo, pocos pueden negar su influencia. Germán Vargas Lleras estuvo presente en casi todos los grandes debates nacionales: seguridad, institucionalidad, infraestructura, vivienda, desarrollo regional y gobernabilidad.

En sus últimos meses, el deterioro de su salud lo había alejado de la vida pública. Aun así, hasta finales de 2025 seguía emitiendo opiniones, participando en decisiones partidistas y tratando de incidir en el debate electoral de 2026. Su muerte cerró esa posibilidad y dejó a Cambio Radical frente al desafío de redefinir su liderazgo histórico.

La historia política colombiana deberá analizar con serenidad su legado. Vargas Lleras no fue un personaje menor, ni una figura fácilmente reducible a simpatías o rechazos. Fue un actor central en la construcción del poder contemporáneo, un dirigente que entendió el funcionamiento del Estado y que hizo de la administración pública un instrumento político.

Con su partida, Colombia despide a uno de los últimos representantes de una generación que hizo de la política un oficio de tiempo completo. Una generación con claroscuros, con éxitos y heridas, con triunfos electorales y derrotas simbólicas. Pero, sobre todo, una generación que entendió que el poder, para durar, no solo debía conquistarse: debía ejercerse.