Para fortalecer la inclusión social y el desarrollo integral en las comunidades ribereñas de Barranquilla, la Alcaldía Distrital dio inicio al torneo de fútbol Río de Oportunidades, una iniciativa orientada a brindar oportunidades en deporte, educación y cultura a 60 jóvenes, entre los 14 y 16 años de edad.

De esta manera, con el impulso de la Gerencia de Desarrollo Social, y con la colaboración de Asoportuaria, este torneo tiene participantes que provienen de barrios como Las Flores, La Playa, La Luz, La Chinita, Rebolo y El Ferry,

De acuerdo con el alcalde Alejandro Char, esta es una estrategia para brindar oportunidades a la población ribereña en la ciudad.

“Estamos impactando a los sectores aledaños al río Magdalena mediante acciones integrales que incluyen componentes sociales, deportivos, laborales y de salud. Queremos para nuestros jóvenes un camino lleno de oportunidades en el deporte, en la educación, en la cultura y en la vida, para que se mantengan apartados de las situaciones que ponen en riesgo su integridad y su futuro en la sociedad”, dijo.

Mientras tanto, la gerente de Desarrollo Social, María Eugenia Yunis, destacó el alcance de la estrategia: “Este espacio tiene un propósito claro: seguir creando caminos reales para nuestros jóvenes. El torneo representa una oportunidad para acompañarlos en la construcción de su proyecto de vida”.

Asimismo, subrayó que “cada uniforme que hoy se entrega representa más que un equipo: simboliza disciplina, compromiso y la oportunidad de elegir un mejor camino”, reafirmando el compromiso institucional con el desarrollo de la juventud barranquillera.

Sumado a esto, el exfutbolista Sebastián Viera lidera el componente deportivo del torneo, aportando su experiencia en el fútbol profesional y promoviendo entre los jóvenes mensajes centrados en la disciplina, la constancia y la construcción de un proyecto de vida con propósito.

En el marco de esta iniciativa, la administración distrital también realizó la entrega de uniformes completos a los seis equipos participantes, cada uno identificado con un valor: responsabilidad, lealtad, solidaridad, honestidad, tolerancia y generosidad.

Cabe destacar que el campeonato, que inició el pasado fin de semana, se desarrolla en la cancha sintética del Gran Malecón, un escenario que promueve la sana convivencia, el trabajo en equipo y el fortalecimiento del tejido social.

Además, el torneo avanza con el desarrollo de los primeros encuentros y se extenderá hasta el 23 de mayo, consolidándose como un escenario de integración comunitaria y construcción de oportunidades para los jóvenes de Barranquilla.