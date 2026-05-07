Un plantón se presenta a estas horas de la mañana del jueves en las inmediaciones del antiguo inmueble de Titos Bolos, donde la Iglesia Vida Abundante pide detener el desalojo sobre el predio por una “ocupación irregular” y mora en los contratos de arrendamiento.

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La diligencia, a cargo de la Sociedad de Activos Especiales, se lleva a cabo con presencia de la fuerza pública, militares, personal de la defensora y demás funcionarios de la entidad.

Entre los primeros hechos que se presentan en el inmueble fue que el personal de la SAE discute con la congregación religiosa y con la seguridad privada para entrar a las instalaciones.

Orlando Amador

Al respecto, el abogado miembro de la iglesia, Fernando Rodríguez, contó que “la situación ha escalado a tal punto que se está ejerciendo a la fuerza y sin notificación individual a la congregación”.

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Seguidamente, en un punto de la diligencia el gerente de Activos Especiales por Colombia, acompañado de la Personería Distrital logró ingresar a uno de los locales del inmueble para intentar proceder con el proceso.

Hasta el momento, la entidad asegura que cuenta con la facultad policiva para ejercer el desalojo.

Sin embargo, la iglesia se mantiene en su posición de no dejar ingresar a cuatro de sus locales a la entidad.

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La diligencia de desalojo del antiguo inmueble de Titos avanza en estos momentos con la lectura de la orden individual hacia los representantes legales de la Iglesia Vida Abundante.

Los directivos de la SAE y Activos por Colombia resalta en su discurso “la competencia que tienen para proceder con el desalojo del inmueble, amparado en la mora por los canones de arrendamiento y la decisión de algunos jueces para tener la facultad política”.

De igual manera, la lectura de la orden de desalojo incluye que el inmueble hace parte de un proceso de comercialización para evitar su detrimento patrimonial”.

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Dicho esto, el desalojo procede en uno de los cuatro locales ocupados donde funciona una cafetería.

Sin embargo, la congregación religiosa no ha permitido el acceso a otras instalaciones.

Orlando Amador

Además, en las inmediaciones del predio cada vez llega más personal del Ejército Nacional y cuadrillas de la fuerza pública que ejercen vigilancia y cerramiento en la 51B.

Por otro lado, la Procuraduría Nacional también hizo presencia en la reunión entre la SAE y la congregación religiosa para esclarecer el proceso.