El actor y comediante César Bono confirmó en las últimas horas la muerte de su exesposa, Xóchitl Vigil, conocida actriz mexicana conocida por su participación en novelas como ‘Rebelde’.

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Vigil le dio vida al personaje de Rosa Fernández, la madre de Lupita, interpretada por Maite Perroni. También trabajó en otras producciones como ‘Hogar, dulce hogar’, ‘Clase 406′, ‘Alguna vez tendremos alas’ y ‘Mujer, casos de la vida real’.

“Yo me casé dos veces, bendito sea Dios sólo fueron dos. El primer matrimonio tuve dos hijas mujeres, ayer murió la mamá de esas dos hijas”, expresó el actor César Bono con visible tristeza en una entrevista a TV Notas.

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de la actriz Xóchitl Vigil, el mismo César Bono se limitó a dar el pésame por la muerte de su exesposa.

Tras la noticia, las redes sociales se han llenado de comentarios de despedidas y agradecimientos por su trabajo en la televisión.

En Facebook, de acuerdo a lo reseñado por el medio Milenio, El usuario Jorge Del Río Acosta compartió una emotiva publicación en donde describió a la actriz como una persona divertida, amable y querida.

“Amiga querida, bellos recuerdos me quedan de ti, de tu talento enorme, de tu simpatía a raudales, de tu energía inacabable, de tu ingenio, de tu gracia, de tus divertidas ‘salidas de tono’ ,como en aquellas ocasiones cuando estábamos en un estudio de grabación por ejemplo y teníamos que esperar por alguna cosa técnica, tú te ponías a hacer el split, como buena bailarina de clásico, o levantabas la pierna hasta arriba o hacías pirouettes, pero de una forma tan graciosa que nos matabas de la risa a todos”, se lee en el mensaje.