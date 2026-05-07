El crucero afectado por un brote de hantavirus no atracará en un puerto de Tenerife (una de las islas Canarias) sino que solo fondeará sin tocar tierra, tras lo que sus pasajeros serán desplazados en lanchas y, después, al aeropuerto, anunció este jueves el presidente del gobierno regional, Fernando Clavijo.

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“El buque en ningún caso atracará, solo fondeará, con lo cual creemos que es una muy buena noticia, porque vectores de posible contagio y de riesgo se disminuyen y la evacuación de esos pasajeros va ser con una lancha” para después ser trasladados “al aeropuerto”, explicó tras una reunión con los ministros españoles de Sanidad, Mónica García, y de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

“En ningún caso los pasajeros saldrán del buque hasta que no esté la aeronave en el aeropuerto y se hará con todas las garantías” para evitar cualquier tipo de “contagio y transmisión”, recalcó Clavijo.

Asimismo, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha contactado con sus homólogos de los países con ciudadanos en el crucero afectado por un brote de hantavirus para agilizar su repatriación.

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Albares informó este jueves de estas conversaciones en una comparecencia en el Congreso, en la que señaló además que, aunque no ha hablado directamente con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, las autoridades estadounidenses sí le trasladaron que enviarán un avión para repatriar a sus ciudadanos.

Según explicó, ayer contactó con el ministro de Exteriores de Países Bajos, país de donde procede la naviera que opera el crucero, así como con sus homólogas del Reino Unido y Canadá, contactos que este jueves se ampliaron al resto de países con pasajeros a bordo del MV Hondius.

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El responsable de la diplomacia española destacó que la cooperación es “absoluta” para tratar de que las repatriaciones se produzcan con rapidez y aseguró que “todo lo que está haciendo el Gobierno está en pleno cumplimiento del derecho internacional y también de la más estricta humanidad”.

Aunque en principio estaba previsto que el barco atracara en la isla canaria de Tenerife (Atlántico), finalmente fondeará en aguas próximas sin llegar a la costa, y sus pasajeros serán trasladados directamente en lanchas desde el crucero al aeropuerto, según informó el presidente regional de Canarias, Fernando Clavijo, tras una reunión con los ministros de Sanidad, Mónica García, y de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.