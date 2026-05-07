Las predicciones de Mhoni Vidente para este jueves 7 de mayo de 2026 llegan cargadas de advertencias, oportunidades y cambios importantes en temas relacionados con el amor, el trabajo, la economía y la vida personal.

‘Hombre en llamas’ arrasa en Netflix y lidera el ranking en 58 países

Festival Vallenato se autohomenajea… y la gente pide a Alfredo Gutiérrez

Estos son los estrenos de HBO Max en mayo: Rick y Morty, Cumbres borrascosas, Goat y más

Según la astróloga, varios signos vivirán momentos clave para tomar decisiones y enfrentar situaciones que podrían marcar el rumbo de los próximos meses.

Aries

Será un día muy favorable para el trabajo, los negocios y las comunicaciones. La energía astral impulsará decisiones acertadas y hará que los planes fluyan mejor que a comienzos de semana.

Tauro

Podrías enfrentarte a una situación laboral complicada, pero mantener la calma será fundamental. Poco a poco encontrarás soluciones y lograrás superar las dificultades.

Géminis

La prudencia será clave. Debes prestar atención a personas que aparentan apoyarte, pero que podrían actuar con malas intenciones. Evita confiar ciegamente.

Cáncer

El amor podría traer cierta decepción. Algunas expectativas sentimentales quizá no se concreten como esperabas, por lo que conviene actuar con realismo.

Leo

La influencia positiva del Sol y Marte favorece el éxito. Recibirás buenas noticias en el trabajo, las finanzas o la vida social, e incluso podría surgir un viaje importante.

Virgo

Después de varios días favorables, llega una jornada más exigente. Aunque el esfuerzo será grande, es posible que el reconocimiento no llegue de inmediato.

Libra

Las emociones podrían jugarte una mala pasada. Lo mejor será actuar con lógica y prudencia, especialmente en temas laborales y económicos.

Escorpio

Aunque el día podría comenzar con dificultades o malas noticias, lograrás revertir la situación. La suerte estará de tu lado y terminarás encontrando estabilidad.

Sagitario

Te encuentras en un momento ideal para crecer profesional y económicamente. Las dificultades actuales serán pasajeras y pronto llegarán mejores oportunidades.

Capricornio

Debes mantenerte alerta frente a posibles engaños o traiciones relacionadas con dinero y negocios. Desconfía de las situaciones que parecen demasiado fáciles.

Acuario

La creatividad y la intuición estarán más fuertes que nunca. Será un día especialmente positivo para actividades artísticas o proyectos que requieran sensibilidad.

Piscis

Algo que deseabas profundamente podría hacerse realidad de manera inesperada. Se avecinan cambios positivos tanto en el amor como en el entorno familiar o laboral.