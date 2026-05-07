Las predicciones de Mhoni Vidente para este jueves 7 de mayo de 2026 llegan cargadas de advertencias, oportunidades y cambios importantes en temas relacionados con el amor, el trabajo, la economía y la vida personal.
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Según la astróloga, varios signos vivirán momentos clave para tomar decisiones y enfrentar situaciones que podrían marcar el rumbo de los próximos meses.
Aries
Será un día muy favorable para el trabajo, los negocios y las comunicaciones. La energía astral impulsará decisiones acertadas y hará que los planes fluyan mejor que a comienzos de semana.
Tauro
Podrías enfrentarte a una situación laboral complicada, pero mantener la calma será fundamental. Poco a poco encontrarás soluciones y lograrás superar las dificultades.
Géminis
La prudencia será clave. Debes prestar atención a personas que aparentan apoyarte, pero que podrían actuar con malas intenciones. Evita confiar ciegamente.
Cáncer
El amor podría traer cierta decepción. Algunas expectativas sentimentales quizá no se concreten como esperabas, por lo que conviene actuar con realismo.
Leo
La influencia positiva del Sol y Marte favorece el éxito. Recibirás buenas noticias en el trabajo, las finanzas o la vida social, e incluso podría surgir un viaje importante.
Virgo
Después de varios días favorables, llega una jornada más exigente. Aunque el esfuerzo será grande, es posible que el reconocimiento no llegue de inmediato.
Libra
Las emociones podrían jugarte una mala pasada. Lo mejor será actuar con lógica y prudencia, especialmente en temas laborales y económicos.
Escorpio
Aunque el día podría comenzar con dificultades o malas noticias, lograrás revertir la situación. La suerte estará de tu lado y terminarás encontrando estabilidad.
Sagitario
Te encuentras en un momento ideal para crecer profesional y económicamente. Las dificultades actuales serán pasajeras y pronto llegarán mejores oportunidades.
Capricornio
Debes mantenerte alerta frente a posibles engaños o traiciones relacionadas con dinero y negocios. Desconfía de las situaciones que parecen demasiado fáciles.
Acuario
La creatividad y la intuición estarán más fuertes que nunca. Será un día especialmente positivo para actividades artísticas o proyectos que requieran sensibilidad.
Piscis
Algo que deseabas profundamente podría hacerse realidad de manera inesperada. Se avecinan cambios positivos tanto en el amor como en el entorno familiar o laboral.