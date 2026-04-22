La astróloga Mhoni Vidente indicó que con la llegada de la temporada de Tauro, que se extiende del 21 de abril al 20 de mayo, se activa una energía enfocada en la seguridad, la constancia y la construcción de metas a largo plazo.

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Indicó que este periodo astrológico favorece las decisiones firmes, los proyectos económicos y las relaciones estables. De acuerdo con las predicciones que dio, esta etapa no solo traerá calma, sino también grandes oportunidades para ciertos signos que sabrán aprovechar este impulso.

Los signos más beneficiados en la temporada de Tauro será el propio Tauro, Acuario, Capricornio y Libra.

Tauro

Tauro lidera la lista de los signos más favorecidos. Durante este ciclo, experimentará avances importantes en el ámbito económico y profesional.

Según la vidente, este signo tendrá la energía necesaria para consolidar proyectos, generar ingresos y hasta iniciar un negocio propio. Su constancia será la clave para lograr estabilidad financiera.

Acuario

Acuario entra en una etapa de evolución positiva. Aunque es un signo cambiante, durante esta temporada logrará enfocarse y desarrollar proyectos que mejorarán su calidad de vida.

Las energías de Tauro potenciarán su capacidad para generar ingresos y tomar decisiones acertadas en temas económicos.

Capricornio

Capricornio verá resultados concretos en el dinero. Este signo tendrá una racha favorable que le permitirá alcanzar metas económicas importantes.

Sin embargo, el consejo principal es evitar decisiones impulsivas y mantener la disciplina para aprovechar al máximo este periodo.

Libra

Libra también se suma a los signos afortunados. Esta temporada marcará un momento clave para resolver temas legales o trámites importantes.

Además, se abre una etapa de crecimiento personal y estabilidad que traerá beneficios a largo plazo.