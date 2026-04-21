Dos titanes de la música caribeña se unen por primera vez. Carlos Vives y Juan Luis Guerra presentan ‘Buscando el mar’, el segundo sencillo del esperado álbum ‘El último disco’ del samario y que retoma una historia del pasado para transformarla en una canción sobre búsqueda, nostalgia y libertad.

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Inspirada en el libro Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, la canción fue creada por Carlos Vives, Carlos Gardel y Hugo Huertas como un homenaje al escritor colombiano, tomando como punto de partida la historia del personaje de Macondo, que buscaba ansiosamente el mar, metáfora que se utilizó para transmitir la libertad.

Sobre cómo surgió la colaboración, Carlos Vives compartió lo siguiente: “Durante la construcción de la canción surgió la intención de trabajar con el maestro Juan Luis Guerra, a quien se le envió la idea, la cual fue recibida con entusiasmo, sumándose junto a su 440 al resultado final de esta mezcla entre su alegría característica y la nostalgia de los personajes de Macondo, especialmente la de ese hombre que buscaba el mar”.

Lo que comenzó como una idea bajo el título “La ciénaga del tiempo”, refiriéndose a la ciénaga como el delta del río grande del Magdalena, se transformó en “Buscando el mar” cuando Juan Luis Guerra se sumó al proyecto y propuso el nombre.

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“Buscando el mar” es una mezcla de ritmos caribeños, pop y una instrumentación que incluye percusiones, guitarras y piano creando un viaje sonoro lleno de nostalgia, esperanza y conexión. Cabe destacar que este tema tiene un significado especial para Vives, ya que en él quedó plasmada la última interpretación de acordeón de su compadrito Egidio Cuadrado antes de su partida, hace casi dos años.

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“Yo sigo buscando el mar y tu corazón no está en esta barca perdida en la soledad / Yo sigo buscando el mar y tu corazón no está, como quisiera en la vida volver a empezar”, dice el coro de esta esperada colaboración que combina la energía contagiosa y fuerza interpretativa de Carlos Vives con la elegancia y sensibilidad musical de Juan Luis Guerra.

“He admirado la música y la carrera de Carlos por muchos años, al igual que la música colombiana. Ya era necesario hacer esta colaboración entre Carlos y yo. Este es el momento y el tema perfecto para cantar juntos”, compartió Juan Luis Guerra.

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El lanzamiento vendrá acompañado de un video conceptual, que incluye imágenes del pasado y presente de ambos artistas junto con la letra de la canción.

Este tema es el segundo adelanto de “El Último Disco”, un álbum pensado para dedicar: canciones que no solo se escuchan, sino que se comparten, se recuerdan y nos recuerdan los valores que se han olvidado.

Previo a este lanzamiento, Vives presentó “Te Dedico”, una canción íntima que nació desde la gratitud, apostando por un regreso a los valores que realmente importan, como el romanticismo y una forma más íntima de conectar a través de la música. Esta canción, cuyo video fue protagonizado por su hijo Pedro Vives, funcionó como carta de presentación del esperado álbum.

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