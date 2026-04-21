A propósito del Festival de Vallenato, que se celebrará del 29 de abril al 2 de mayo en Valledupar, rindiendo homenaje a Israel Romero y Rafael Orozco, en los últimos días se viralizó un video de un grupo de danza en Caracas que llevó la música vallenata a otro nivel y también a otros ritmos, confirmando que este género, propio del Caribe colombiano, le da la vuelta al mundo.

La grabación muestra a un varios jóvenes que hacen parte de un grupo de danza en Venezuela, llamado Infraktor Dance. Durante una reconocida competencia de baile en el país vecino, DAM2026 (Desafío del Movimiento en Venezuela), los participantes enloquecieron al público cuando decidieron hacer una enorme apuesta en la competencia: realizar una coreografía al ritmo del acordeón, pero con pasos de baile urbano. Sin duda algo que no esperaban los jurados de este evento.

El video, publicado por Joxander Medrano, uno de los directores y coreógrafos del grupo, se viralizó de inmediato en redes sociales, llevándose elogios y aplausos de los internautas. Algunos, inclusive, pidieron que este grupo fuera invitado al Festival de Vallenato.

En diálogo con Noticias RCN, el venezolano aseguró que los jovenes tenían miedo de ir a una competencia urbana con algo completamente distinto, “pero más allá de lo que podía pasar a nivel de premiaciones yo sabía que el resultado que logramos iba a ser este impacto en la memoria y en el corazón de todas las personas que estaban allí presentes y los que pudieron ver el trabajo posteriormente en las redes sociales”.