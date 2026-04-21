Desde el sábado 18 hasta el lunes 20 de abril el papa León XIV estuvo en Angola, la tercera etapa de su viaje a África, donde se reunió con las autoridades políticas y religiosas de este país de mayoría católica.

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Además, celebró en el barrio de Kilamba, en la periferia de la capital de Angola, una misa multitudinaria ante 100.000 fieles. Durante la ceremonia religiosa, el pontífice afirmó que en ese país “los recursos son malgastados” y pidió “eliminar la lacra de la corrupción”.

EFE/EPA/LUCA ZENNARO El papa León XIV en su visita a Angola.

El papa dedicó su homilía a conservar la esperanza en un país con “una larga guerra civil con su secuela de enemistades y divisiones, de recursos malgastados y de pobreza”.

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A los angoleños deseó que se “construya un país en el que se superen para siempre las viejas divisiones, en el que desaparezcan el odio y la violencia, en el que la lacra de la corrupción sea sanada por una nueva cultura de la justicia y el compartir”.

“Sólo así será posible un futuro de esperanza, sobre todo para los numerosos jóvenes que la han perdido”, afirmó Robert Prevost, hablando en portugués.

EFE/EPA/LUCA ZENNARO/EFE El papa León XIV en su visita a Angola.

También celebró una misa en la ciudad de Saurimo, en el este de Angola, ante cerca de 40.000 fieles y a donde viajó en avión en su tercer día en el país.

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León XIV llegó en papamóvil a esta explanada después de visitar un centro de ancianos y recorrió las calles de esta ciudad compuesta principalmente por barriadas de casas de barro y chapas de aluminio y donde también se congregaron otras 20.000 personas.

De hecho, una de las imágenes que más impacto generó en redes sociales de la visita del sumo pontífice a Angola fue captada durante el recorrido de León XIV a bordo del papamóvil en Saurimo.

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En un video, que circula ampliamente en plataformas como TikTok, X e Instagram, se observa a un niño corriendo a toda velocidad para alcanzar al papa y saludarlo de cerca.

El menor luce emocionado mientras corre en medio de la multitud y, al mismo tiempo, trata de captar la atención de León XIV alzando sus manos.

El gesto del niño ha enternecido y conmovido a miles de usuarios de redes sociales, sobre todos los que profesan la fe católica, pues comprenden la emoción del menor al tener tan cerca a la máxima figura terrenal de esa religión.

Se hizo viral el entusiasmo de un niño que corre por las calles de Angola siguiendo al papa León XIV. pic.twitter.com/aNXmmTJd38 — NotiFace (@Noti_Face_) April 20, 2026

En la homilía de la misa en Saurimo, el papa aseguró que Dios “ilumina nuestro presente” a pesar de que “muchos deseos de la gente son frustrados por los violentos, explotados por los prepotentes y engañados por la riqueza”.

Y de nuevo se refirió, como ha hecho en los países que ha visitado en esta gira africana, a la injusta repartición de la riqueza.

“Cuando la injusticia corrompe los corazones, el pan de todos se convierte en posesión de unos pocos. Ante estos males, Cristo escucha el clamor de los pueblos y renueva nuestra historia; de cada caída nos levanta, en cada sufrimiento nos consuela y en la misión nos alienta”, dijo.

Y agregó: “toda forma de opresión, violencia, explotación y mentira niega la resurrección de Cristo, don supremo de nuestra libertad”.