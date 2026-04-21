Momentos de terror vivieron los turistas que visitaban las muy famosas pirámides de Teotihuacán, en México, luego de que un hombre armado irrumpiera desde lo alto de una de estas estructuras arqueológicas disparando contra varias de las personas que se encontraban en el lugar. De manera preliminar se contabilizó una mujer canadiense como víctima fatal y con el paso de las horas se ha conocido que la cifra de heridos asciende a 6 de los cuales 4 son colombianos.

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De acuerdo con la Cancillería colombiana, son tres las connacionales lesionadas y un niño que son atendidos en un hospital local y próximamente serán trasladados hasta un centro médico de mayor complejidad.

Los colombianos fueron identificados como Paola Gonzáles, Danna Castro Calderón, Gerónimo González y Luisa Fernanda Puente, según información difundida por Blu Radio.

El agresor se habría quitado la vida en enfrentamientos con autoridades del orden de México, aunque esto no ha sido confirmado de manera oficial por el gobierno. De momento no se tiene la identidad del hombre o las motivaciones detrás de este trágico hecho.

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A su turno, el Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar indicó que los heridos están siendo atendidos y valorados en el Hospital General de Axapusco.

“Del total de personas atendidas, cuatro presentan lesiones por arma de fuego, una persona presenta fractura, otra más es atendida por esguince y una más por crisis de ansiedad. IMSS Bienestar mantiene vigilancia médica sobre su evolución clínica y refrenda su compromiso de brindar atención oportuna y gratuita a toda la población”, precisaron.

De acuerdo con el balance oficial más reciente, de las seis personas que resultaron heridas, cuatro lo fueron por impactos de bala y dos por caídas.

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Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los lesionados, sin embargo, en entrevista con la cadena N+, Marco Antonio Franco Hernández, subcoordinador Nacional de Socorros de la Cruz Roja Mexicana, reportó que una de las personas heridas está en estado crítico y fue trasladada en un helicóptero a un hospital de alta especialidad.

Videos difundidos en redes sociales muestran momentos de confusión y terror entre los visitantes, varios de ellos extranjeros, cuando se escuchan las detonaciones y algunas personas comienzan a desalojar apresuradamente el área.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó los hechos, expresó su solidaridad con las víctimas y señaló que su Gobierno está en contacto con la embajada de Canadá, al tiempo que instruyó una investigación a fondo del caso.