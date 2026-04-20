El sábado 18 de abril miles de personas se concentraron en el centro de Madrid para dar la bienvenida a la líder opositora venezolana María Corina Machado, que tras recibir la Medalla de Oro del Gobierno regional madrileño salió al balcón de la sede de la presidencia de esta Comunidad y fue aclamada con gritos de “¡Presidenta!”.

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Hoy el mundo entero con sus ojos en Plaza del Sol porque saben que aquí, hoy, estamos iniciando el regreso a casa.#Madrid pic.twitter.com/PPQttECOcv — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) April 18, 2026

Ondeando banderas de Venezuela y mostrando pancartas con lemas como “María Corina, esperanza y libertad”, “Libertad para los presos políticos” o “Volver a casa a la venezolana”, los concentrados ovacionaron con pasión a su líder cuando apareció.

Antes, y durante horas, gritaron “libertad”, “fuera Delcy”, “María Corina presidenta” o “elecciones”, y bailaron al ritmo de artistas como Víctor García Sierra y Andrés Koi, que actuaron bajo un sol abrasador que provocó algunos desmayos.

Este es el discurso completo de María Corina Machado en Madrid. Si no es el mejor, es sin duda uno de los mejores que ha dado.



Si todavía no lo ha hecho, escúchelo. Y, más importante aún, compártalo.



Seremos libres porque así lo hemos decidido. Y será a la venezolana. pic.twitter.com/5DZWcyJyQT — Walter Molina (@WalterVMG) April 19, 2026

Sin embargo, también hubo cánticos racistas contra la presidenta encargada de Venezuela que desataron polémica. “¡Fuera la mona!” fue uno de los gritos que se escucharon durante la actuación del cantante venezolano Carlos Baute, quien repitió la frase con el micrófono.

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Esto puso al cantante Carlos Baute en el centro de los cuestionamientos, puesto que él fue uno de los que aprovechó el evento para lanzar expresiones discriminatorias contra Delcy Rodríguez.

María Corina Machado expresó el domingo en una entrevista con ‘Efe’ su rechazo a los cánticos racistas que corearon algunos de sus seguidores: “Jamás se escuchará en mi boca una palabra o una expresión que juzgue o descalifique a una persona por su religión, por su género o por su raza”.

“Eso es lo que ha hecho el régimen (de Nicolás Maduro) en Venezuela, dividirnos por esos motivos”, señaló.

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Por su parte, el Gobierno de Venezuela criticó el domingo lo que consideró “racismo” por parte de un grupo de personas que profirieron cánticos contra “la mona”, en referencia a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, al inicio del acto en Madrid de la opositora María Corina Machado.

PALACIO DE MIRAFLORES/EFE AME1329. CARACAS (VENEZUELA), 08/04/2026.- Fotografía difundida por el Palacio de Miraflores de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante un mensaje a la nación este miércoles, en Caracas (Venezuela). EFE/ Palacio de Miraflores /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

El ministro de Interior y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, consideró “terrible” los cánticos racistas que, a su juicio, no fueron “contra Delcy nada más”, sino “contra la mujer venezolana”.

Durante un acto en el estado Táchira (oeste), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello dijo que se trata de una “campaña de odio que tiene que cesar”, y llamó a dejar de lado “las posiciones de extrema y sumar en pro” de la nación.

Respuesta de Carlos Baute

El cantante Carlos Baute publicó este lunes un video en su cuenta de Instagram en el que reconoce que “se dejó llevar” por la emoción del momento y por eso se sumó a los cánticos contra Delcy Rodríguez.

Sin embargo, dijo que lo sucedido el sábado no lo convierte en una persona racista.

“No soy racista. Soy un cantante que ama a su país, a su familia y a Dios. Este sábado me dejé llevar por la emoción de un momento muy fuerte… y también sé reconocer cuando algo no estuvo bien. No creo en el insulto como camino", escribió.