Un globo aerostático, que llevaba alrededor de 12 pasajeros, tuvo que aterrizar de emergencia en el jardín de una vivienda en Temecula, California, tras la falta de viento y combustible.

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El hecho movilizó a los residentes y a vecinos del sector, quienes colaboraron para asegurar el aparato, sin que se reportaran heridos ni muertos. Aunque se vivieron momentos de tensión, los pasajeros del globo terminaron tomando el momento de manera jocosa.

Según los dueños de la casa, la maniobra se debió a las condiciones climáticas y a la falta de combustible, por lo que el piloto se vio forzado a buscar una zona libre de riesgo para los ocupantes y la propiedad privada. Por fortuna el jardín era bastante grande y despejado.

Cabe señalar que la comunidad, habitual testigo de globos en el cielo local, presenció por primera vez en décadas este tipo de emergencias.

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De acuerdo a medios locales, Hunter y Jenna Perrin, propietarios de la vivienda, aseguraron que junto a varios vecinos asistieron y colaboraron en el proceso de resguardo y reabastecimiento de esta aeronave, que permaneció alrededor de dos horas sobre el césped antes de ser desplazado hacia la calle para poder despegar nuevamente, luego de recibir nuevos tanques de propano.