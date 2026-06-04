La Corte Suprema de Justicia confirmó este jueves la condena contra Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por liderar el extinto grupo paramilitar de ‘Los 12 Apóstoles’.

Lea más: Presidente Gustavo Petro entrega el tricolor nacional a la selección Colombia: “El último será el primero”

El recurso presentado por Uribe Vélez estaba en el despacho del magistrado de la Sala Penal, Gerson Chaverra, y la Sala Penal determinó que fue correcta la decisión del Tribunal Superior de Antioquia que lo encontró culpable de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.

Por ello, dejó en firme la condena de 28 años y tres meses de prisión impuesta en segunda instancia por el Tribunal Superior de Antioquia. En primera instancia Santiago Uribe fue absuelto.

A ‘Los 12 Apóstoles’ se les atribuyen varios homicidios, como los de los de Camilo Barrientos, conductor de chiva en Yarumal, Antioquia, y Jorge Yubán Ceballos. Así mismo, la justicia estableció que el grupo paramilitar fraguó un plan de mal llamada “limpieza social” en connivencia con agentes del Estado.

Ver más: Prima de junio 2026: quiénes la reciben, cómo calcularla y qué hacer si no se la pagan

“Uribe recibió la información sobre sus supuestas actividades subversivas y su ruta, y la canalizó con otros miembros de la banda; junto con alias Rodrigo definió a la persona que ubicaría a la víctima y ejecutaría el crimen”, se lee en el fallo sobre el crimen de Barrientos.

El proceso penal por la conformación del grupo arrancó en 1995, cuando estaba bajo el mando de Pedro Manuel Benavides y el teniente de la Policía, Juan Carlos Meneses, quien en 2010 declaró a la justicia que Uribe Vélez les daba plata para cometer crímenes y que tenían una habitación al lado de la estación de Policía para entrar por allí y pasar desapercibidos en la calle.

“Santiago Uribe Vélez, en su condición de líder de esa agrupación criminal, se encargaba, junto con otras personas, de recabar información y definir sus potenciales víctimas”, agrega la providencia.

Lea también: Así funciona el descuento del 10% en el pasaporte para quienes votaron en las elecciones presidenciales 2026

Por otro lado, el expresidente Álvaro Uribe manifestó a través de su red social X que “el Dr. Jaime Granados (abogado de la familia Uribe) me comunica que la información periodística le hace saber que la Corte Suprema confirma la condena contra mi hermano Santiago. Tema devastador para mi familia”.