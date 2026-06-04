La Procuraduría General de la Nación calificó como exitosa la jornada electoral de este domingo, en la que los colombianos acudieron a las urnas para participar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

A través de un pronunciamiento público, el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, felicitó a los ciudadanos por su participación y destacó que los comicios se desarrollaron en un ambiente de transparencia, seguridad y normalidad.

“Tuvimos una jornada electoral libre, transparente, segura, oportuna y consciente”, expresó el jefe del Ministerio Público, quien afirmó que los resultados reflejan el fortalecimiento de la democracia colombiana y deben ser respetados por todos los sectores.

Eljach agradeció el trabajo articulado de entidades como la Contraloría General de la República y la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como el acompañamiento de los funcionarios del Ministerio Público, a quienes atribuyó una importante contribución para garantizar la denominada “Paz Electoral”.

Asimismo, extendió su reconocimiento a distintos sectores de la sociedad, entre ellos la Iglesia Católica, empresarios, gremios, personeros y medios de comunicación, por respaldar las acciones institucionales encaminadas a proteger el proceso democrático.

Durante su intervención, el procurador aseguró que se logró superar los temores sobre posibles irregularidades electorales y destacó la alta participación ciudadana registrada tanto en las elecciones legislativas como en esta primera vuelta presidencial.

“Derrotamos por segunda vez este año el fantasma del fraude electoral”, manifestó.

El funcionario también resaltó que no se presentaron hechos de violencia que pusieran en riesgo extremo el desarrollo de la jornada y recordó que la estrategia de seguimiento electoral liderada por la Procuraduría completa 351 días de trabajo continuo.

De cara a la segunda vuelta presidencial, prevista para el próximo 21 de junio, Eljach reiteró el llamado a los servidores públicos para que mantengan una conducta imparcial y se abstengan de intervenir indebidamente en política.

“Los estamos observando. Les exijo imparcialidad total frente al debate electoral”, advirtió.

Igualmente, señaló que continuará vigilando el cumplimiento de las decisiones del Consejo de Estado relacionadas con la participación del presidente de la República en asuntos de carácter electoral.

Finalmente, el procurador envió un mensaje de confianza a la ciudadanía al asegurar que las instituciones han respondido adecuadamente para proteger el proceso democrático.

“Hoy quiero decirles a los colombianos que nuestra democracia está a salvo. Ganó la democracia, ganó la Paz Electoral”, concluyó.