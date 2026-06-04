Ya comenzó la preparación logística de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, luego de que el Ministerio de Hacienda aprobara el giro de recursos a la Registraduría Nacional del Estado Civil, encargada de la organización de las jornadas electorales en el país.

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Según ‘Blu Radio’ el presupuesto destinado para la segunda vuelta superaría el billón de pesos, que servirá para costear tareas como el diseño y la impresión de los tarjetones electorales, el transporte nacional e internacional y la custodia de los mismos, entre otras.

El Gobierno nacional realizó el giro de los recursos después de que la Registraduría confirmara la finalización del escrutinio que estuvo a cargo de jueces de la República, el miércoles 3 de junio, cuyos resultados coincidieron con los del preconteo de la primera vuelta que dio como el más votado al candidato Abelardo De la Espriella, con 10.3 millones de sufragios a favor.

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En segundo lugar quedó el candidato oficialista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, con 9.6 millones de votos, por lo que se enfrentará con ‘el Tigre’ en la segunda vuelta por la Presidencia de Colombia.

La Registraduría informó el miércoles que tras el escrutinio de los votos de la primera vuelta, así como la consolidación de los resultados en el exterior, se estableció que las reclamaciones presentadas no superaron el 0,7 % del total de mesas instaladas en el territorio nacional.

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Hernán Penagos, registrador Nacional del Estado Civil, destacó que el escrutinio se llevó a cabo de manera eficiente y sin contratiempos. De igual forma, agradeció la “rigurosa” labor desempeñada por los jueces de la República en las cerca de 3.000 comisiones escrutadoras instaladas en el país.

Además, reiteró la convocatoria a las organizaciones políticas, a los órganos de control (Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República y Procuraduría General de la Nación) y a las misiones de observación electoral para que este jueves en la sede central de la Registraduría Nacional conozcan de manera clara y detallada la información de los puestos y las mesas de votación que fue puesta a disposición de los auditores de los partidos políticos el pasado 26 de mayo, en un ejercicio de “absoluta transparencia”.

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Por último, ratificó que la entidad avanza en la planeación y organización de la segunda vuelta presidencial, que iniciará el lunes 15 de junio en el exterior y se realizará el 21 de junio en Colombia.