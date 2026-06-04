El candidato presidencial Abelardo De la Espriella dejó claro este miércoles que no estaría dispuesto a aceptar el apoyo del partido Liberal, luego de que se conociera que la colectividad adelanta reuniones para tomar una decisión sobre la postura que asumirá de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se llevará a cabo el 21 de junio.

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A través de su cuenta de X (antes Twitter), el líder de Defensores de la Patria aseveró que el partido Liberal “es un apéndice de (el presidente Gustavo) Petro y (del candidato Iván) Cepeda”, quien será su rival en la segunda ronda de los comicios a la Presidencia.

“El 75 % de sus curules están cooptadas por el régimen corrupto y el otro 25 % no ha hecho nada para evitarlo”, lanzó De la Espriella, vinculando directamente a la colectividad roja con el gobierno de Gustavo Petro.

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En ese sentido, anunció que no va a “aceptar ningún apoyo de ese partido: extrema coherencia. Las bases son bienvenidas a la manada”.

El Partido Liberal es un apéndice de Petro y Cepeda, el 75% de sus curules están cooptadas por el régimen corrupto y el otro 25% no ha hecho nada para evitarlo.



No voy a aceptar ningún apoyo de ese partido: extrema coherencia.



Las bases son bienvenidas a la manada.



Firme por… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 3, 2026

Ya en abril pasado Abelardo De la Espriella había rechazado cualquier tipo de acercamiento con los partidos Liberal, Conservador y de la U de cara a la primera vuelta presidencial, pues los señaló de encarnar prácticas de la política tradicional.

“Con los de siempre no se pueden conseguir resultados diferentes”, expresó en ese momento.

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Días después, el 29 de abril, el partido Liberal anunció su respaldo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien no obtuvo los votos suficientes el pasado 31 de mayo para disputar la segunda vuelta.