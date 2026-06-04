En las últimas horas, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional ejecutaron un bombardeo contra el círculo cercano de alias Iván Mordisco en el departamento del Guaviare, dejando como resultado tres integrantes de esa estructura armada muertos.

La operación permitió además recuperar a un menor de edad que había sido reclutado por el grupo ilegal, así como la incautación de 15 armas de fuego, abundante munición y material de comunicaciones e intendencia, según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

La acción se desarrolló en zona rural de San José del Guaviare, a unos 22 kilómetros al suroriente del lugar donde ocurrió la reciente confrontación entre las estructuras de alias Calarcá y alias Iván Mordisco.

Cabe señalar que ese bombardeo sería el número 23 contra esas estructuras armadas ilegales, y se produjo días después de los enfrentamientos registrados el 27 de mayo en Barranco Colorado, Guaviare, entre las dos facciones disidentes de las antiguas Farc.

Según confirmó el Instituto Nacional de Medicina Legal, en esos combates murieron 48 personas.