Varios jóvenes que aseguraron haber estado en la embarcación de la que se lanzó Alexander Avendaño a las aguas del embalse de El Peñol - Guatapé, en el departamento de Antioquia, el pasado 24 mayo, hablaron sobre los momentos previos a la muerte por ahogamiento del joven en una transmisión en vivo en TikTok.

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Dos de los cuatro jóvenes que participaron en la transmisión, como si se tratara de una videollamada, afirmaron que presenciaron las agresiones físicas y verbales que sufrió Alexander minutos antes de su muerte en el embalse.

Cabe recordar que en un video que salió a la luz pública tras el hallazgo del cuerpo de Avendaño, el pasado 30 de mayo, se observa cómo un grupo de jóvenes le lanzaba insultos y golpes en medio de una riña de la que todavía no se conocen los motivos.

Mientras el joven estaba en el borde de la embarcación, intentando cubrirse de los golpes, se escucha a una mujer gritando: “¡Ahóguenlo, ahóguenlo, ahóguenlo!”.

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Tras varios minutos de agresiones y ante la amenaza de una nueva arremetida a golpes, Alexánder Avendaño Varela decidió lanzarse a las aguas del embalse, acción que alarmó a unas mujeres que empezaron a gritar: “¡No sabe nadar, no sabe nadar!“.

La grabación captó cómo el joven intentaba mantenerse a flote moviendo sus brazos desesperadamente, pero en menos de un minuto se hundió, sin que ninguna persona que se encontraba en la embarcación se lanzara a ayudarlo.

“¡Se ahogó, se ahogó!“, se le ve decir a un hombre en la embarcación mientras se llevaba las manos a la cabeza.

Los detalles sobre la muerte de un turista en el embalse El Peñol-Guatapé dieron un giro tras conocerse un video que registra los momentos previos al suceso. El material audiovisual, que ya analizan las autoridades, muestra que el caso comenzó con una fuerte pelea dentro de la… pic.twitter.com/ZtXoQaxC99 — MiOriente (@MiOriente) May 30, 2026

Versión de testigos de la riña

Según dos de los jóvenes que hablaron en la transmisión en vivo de TikTok, Alexander se lanzó al agua por miedo a que lo arrojaran las personas que lo estaban agrediendo.

“Él le estaba metiendo cachetadas a la hermana porque ella andaba muy cansona atosigándolo. Como que eso le dio rabia y le metió la cachetada y ese chino de Sebastián se metió”, dijo uno.

Dos jóvenes que aseguraron haber sido testigos de la riña por la que murió Alexander Avendaño hablaron sobre el caso en una transmisión.

Agregó que “el pelao no se tiró solo, lo estaban atosigando, la otra diciendo que la ahogaran, él quedó con el miedo de que lo tiraran... el barco no podía detenerse porque seguía moviéndose en el agua”.

Seguidamente, señaló a dos mujeres que estaban en la embarcación ese 24 de mayo. “Eso es algo que tarde o temprano se van a dar cuenta, esas ‘pollas’ Salomé y María José están en Moravia”.

También dio una versión sobre la posible causa de la riña, aunque esto sigue siendo materia de investigación de las autoridades.

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“De los cuatro que estaban ahí, él le estaba cayendo a la mona, ¿qué pasa? como que esa vieja era novia de Sebastián y ahí empezó el problema. Yo creí que lo habían tirado, incluso cuando ese man ya estaba en el agua yo le metí un pechero en seco a Sebastián”, sostuvo.

Por último, lamentó la muerte de Avendaño: “A uno le da pesar pa’ porque yo me conocía con él y nos pegábamos las fiestas y muy mal hecho que lo quisieran matar así, desde mi punto de vista fue un homicidio porque lo tenían atosigado”, expresó.