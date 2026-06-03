La champeta vuelve a demostrar su fuerza dentro de la música colombiana. Esta vez lo hace con El Azote, la nueva canción de Criss & Ronny junto a TheKingDee Jay, un tema que en pocos días se convirtió en uno de los más escuchados y utilizados en redes sociales.

Todo empezó con una sesión espontánea entre los artistas terminó transformándose en un fenómeno digital. Con un ritmo alegre, sonidos caribeños y una propuesta cargada de energía, la canción ha ganado terreno en plataformas como TikTok e Instagram, donde miles de usuarios la han utilizado para crear videos, bailes y tendencias.

Para los intérpretes, el éxito del tema tiene una explicación sencilla. Consideran que la clave ha sido la conexión genuina que lograron con la canción desde el primer momento.

“La buena música. Yo diría que, obviamente, es más que todo la bendición de Dios, pero la buena música siempre va a reinar. Cuando algo es hecho con amor y con cariño, la gente lo va a percibir así y lo va a hacer de él. Así que yo siento que la buena música fue la que ganó, en realidad”, expresaron.

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Los artistas también destacaron que la instrumental tuvo mucho que ver con el resultado final. “La pista cuando salió, salió muy sabrosa. Nosotros nos montamos y siento que hicimos ese match sabroso entre pista y ser humano, entonces salió lo que fue El Azote”, comentaron.

Más allá del éxito de una canción, Criss & Ronny creen que el momento que vive la champeta es una muestra del crecimiento que ha tenido este género dentro y fuera de la región Caribe.

Orlando Amador

“Yo siento que va creciendo. En el interior del país va creciendo bastante. Acá es más identidad y cada día las personas se identifican mucho más con la champeta. Es bonito que vaya creciendo. Hay una adaptación porque cuando hacemos música tratamos de mezclar varios ritmos para buscar algo diferente. A medida que eso va pasando se van anexando muchos oyentes”, señalaron.

Según explicaron, muchas personas han llegado al género gracias a canciones virales como El Azote y luego han descubierto la riqueza musical e histórica de la champeta.

“De pronto en algunos lugares no escuchaban champeta, pero llegaron a escuchar esta canción y por ese medio buscaron todo lo que hoy en día es la champeta, porque si tú buscas un poco más a fondo, tiene muchos años de historia. De hecho, en estos días la nombraron patrimonio. Eso es lo bello”, afirmaron.

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La relación de Criss & Ronny con la champeta es profunda. Aseguran que el género ha sido fundamental en su carrera artística.

“Representa todo. Toda la energía. Un concierto de Criss & Ronny sin champeta es difícil. La champeta nos acogió y gracias a Dios somos lo que somos gracias a ella”, manifestaron.

Los artistas también adelantaron detalles del álbum que preparan actualmente. Explicaron que será un proyecto más personal, construido desde las emociones y no desde las tendencias del mercado.

“El álbum es una expresión de nuestra alma. Ahora mismo no estamos haciendo música por lo que esté sonando; estamos haciendo música que nos nace, que nos gusta y con la que realmente tenemos conexión. Están pasando muchas cosas chéveres en nuestra vida y las vamos plasmando en las canciones”, dijeron.

Añadieron que precisamente esa autenticidad ha permitido que el público se identifique con ellos y con canciones como El Azote.

“No tuvimos que hacer mucho para lograr lo que hicimos. Dejamos que fluyera lo que sentimos y lo que amamos, y mira lo que nació”, agregaron.

Musicalmente, el tema mezcla varios sonidos que enriquecen la propuesta. Según explicaron, la canción tiene influencias africanas, elementos de afrobeat, sevéné y una base de guarapo, ritmo tradicional que aporta gran parte de la identidad de la producción.

“El guarapo tiene ese sabor que hace bailar a la gente. A la hora de mezclarlo es complicado, pero cuando se logra y se plasma, el resultado es espectacular”, concluyeron.

Con reproducciones que siguen creciendo y una fuerte presencia en redes sociales, El Azote se perfila como una de las canciones de champeta más exitosas de este año y como una nueva muestra del alcance que sigue ganando el género nacido en el Caribe colombiano.