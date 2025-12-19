Uno de los integrantes del dúo cartagenero Criss & Ronny reveló a sus seguidores en redes sociales que vivió momentos de angustia tras ser víctima de un robo en el exclusivo sector de Bocagrande, en Cartagena.

Criss denunció públicamente que fue víctima de un atraco registrado el pasado 8 de diciembre. Según el artista el robo está avaluado por más de 40 millones de pesos. Curiosamente, el hecho criminal ocurrió a pocos metros de un CAI de la Policía

De acuerdo con lo narrado por el propio cantante, él y su hermano Ronny habían asistido a un evento político en el Hotel Intercontinental antes de percatarse de que habían desaparecido de su bolso su computador portátil y varias prendas personales. El artista explicó que dejó el vehículo —propiedad de su esposa— estacionado a unos diez metros de una estación policial, confiado en que estaría seguro.

“Las autoridades se duermen”, dijo Criss al referirse a la falta de resultados concretos en la investigación. Añadió que, aunque ha recibido apoyo del alcalde de Cartagena, “la Policía todavía no entrega información de los responsables”.

El artista enfatizó que no hizo pública la situación por su condición de figura pública, sino para llamar la atención sobre la importancia de estos hechos, pues “a cualquier persona le puede pasar y no pasa nada”. Asimismo, lamentó que “hasta ahí llega la investigación” y expresó su deseo de que se esclarezca lo ocurrido.

Este no ha sido un hecho aislado para su familia en las últimas semanas. El 18 de noviembre, la pareja de Criss también fue víctima de un atraco, cuando llegaba a su vivienda en el barrio Almirante Colón acompañada de sus dos pequeñas hijas.

En ese caso, un asaltante la intimidó con un arma y se llevó sus pertenencias personales, incluidos documentos y celulares.

Finalmente, el cantante hizo un llamado a la ciudadanía a estar alerta y a proteger sus pertenencias, especialmente en esta temporada de celebraciones de fin de año.

“Protéjanse y cuídense mucho”, concluyó en su mensaje.