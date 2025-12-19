Carolina Cruz, una de las figuras más queridas y reconocidas de la televisión colombiana, volvió a captar la atención del público en la nueva temporada de La vuelta al mundo en 80 risas.

En esta ocasión, la presentadora emprendió una aventura internacional junto al humorista Suso, con quien ha compartido experiencias que no han pasado desapercibidas para los televidentes.

Durante el viaje, que incluyó destinos como Guatemala y Tanzania, las dinámicas entre ambos generaron risas, especialmente por el estilo directo y jocoso del comediante, quien no dudó en hacer observaciones cargadas de humor sobre su compañera de travesía.

Caracol Televisión Carolina Cruz y Suso en La vuelta al mundo en 80 risas

En el primer episodio del programa, Carolina y Suso visitaron Hobittenango, un reconocido destino turístico en Guatemala. Allí, el humorista hizo un comentario en tono de broma sobre los pies de la presentadora, lo que provocó una reacción inmediata de Cruz, quien respondió defendiendo su estatura.

En el cuarto capítulo, la estatura de Carolina volvió a ser motivo de chiste. Durante un safari grabado en Tanzania, protagonizado por Carolina Soto y Cuervo, Suso comparó la altura de la presentadora con la de una jirafa, comentario que rápidamente se volvió tema de conversación entre los seguidores del programa.

“Esas patas son como grandes”. Ante esto, ella respondió: “¿Cuánto quiere que calce si mido 1,79?”.

Y es que Carolina Cruz de 46 años se ha consolidado como una de las presentadoras con mayor trayectoria en la televisión nacional. Su estatura, que ronda los 1,79 metros, ha sido una de sus características más comentadas a lo largo de su carrera, tanto en pasarelas como en pantalla.

Pero eso no ha sido impedimento para realizar sus actividades en el mundo de la farándula. Por ahora todos los televidentes seguirán disfrutando del programa televisivo en época decembrina.