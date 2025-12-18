Lo que empezó con una colaboración para un par de canciones, siguió con un EP, pero terminó con un disco completo con 15 canciones. Así surgió ‘Stendhal’, el disco en conjunto entre el barranquillero Beéle y el puertorriqueño Ozuna.

Ambos, en entrevista a Billboard Colombia, dieron más detalles de cómo fue la unión para crear las canciones y la conexión entre los dos para poder crear el álbum.

Ozuna dejó claro que el disco “nació de una manera y terminó de otra forma”, y que esto muestra que “las cosas cuando no se planean, salen mucho mejor”. Apuntó que esto lo aprendió de Beéle: “Lo aprendí con este caballero que está aquí, que me dijo, ‘sin tanta, tanta, vamos de una…' Y eso es algo que me llevo de él, que no hay que planear tanto”.

Ambos explicaron la portada del disco, con una luna roja bien grande, y también la elección del 5 de diciembre como día para lanzarlo.

“Fue un número que nos conectó. Ni lo buscábamos, pero lo veíamos todo el tiempo mientras hacíamos el disco. Yo me compré un carro y en mi carro decía 555. Y nosotros en total hicimos 15 temas”, comentó ‘el negrito de ojos claros’.

“Y yo le dije, ‘¿Tu qué nombre pensarías para un disco?’. Ese día era el día que teníamos la luna enfrente y estaba naranja. Por eso es que la luna es naranja [en la portada del álbum], porque teníamos una luz naranja inmensa, grandísima, alumbrando todo el mar de Ibiza. Y yo le comenté sobre el síndrome de Stendhal y yo creo que eso nos hizo volvernos más locos. Al día siguiente y todos los días a partir de ahí, comenzamos a profundizarlo”, detalló el cantante barranquillero.

“Ese color del disco nos lo dio la noche. Esa noche la luna tenía ese mismo color y le tomamos una foto. Yo se la envié y me dijo, “papi, ese color es el que tiene que ser”, dijo Ozuna por su parte, citado por Billboard Colombia.

También comentó Beéle: “Nos encontramos tanto haciendo este disco como personas, que quisimos mostrar ese lado de nosotros… Es solo como que hay que disfrutarlo. Siéntanlo igual”.

Sobre el nombre, el barranquillero explicó: “Es el síndrome de la adicción al arte. Hay personas que no se dan cuenta de eso, pero cuando ven una obra de arte o un paisaje, o una canción que te producen ese sentimiento de llorar, te sudan las manos, se te hace un nudo en la garganta. Creo que todos en alguna parte de la vida vivimos ese tipo de sensaciones en relación al síndrome de Stendhal, y conectarlo con la música creo que fue una coletera, porque el arte de nosotros es ser nosotros”.