La Loba volvió más fuerte que nunca. Nadie le baja la corona a la reina de la música latina. Y desde el mar, la hija de Barranquilla brindó un espectáculo monumental.

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La noche de este sábado, la playa de Copacabana reunió a dos millones de personas, según la alcaldía de Río de Janeiro, para ver a Shakira en el concierto más multitudinario de toda su carrera.

Con ello supera lo vivido por Madonna en 2024 (1,6 millones) y se acerca al récord de Lady Gaga en 2025 (2,1 millones), dentro de la estrategia de la ciudad para atraer turismo con espectáculos gratuitos.

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El reloj corrió, la espera se alargó más de una hora, pero nadie se movió. Cuando apareció, vestida con un traje brillante en los colores de Brasil, la barranquillera no solo salió a dominar territorio carioca.

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El escenario, de 1.345 metros cuadradosse levantó frente al emblemático Copacabana Palace. Antes, el cielo ya se había iluminado con drones que dibujaron una loba luminosa, símbolo que la artista ha convertido en identidad.

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“¡Brasil, te amo! Es mágico pensar que estamos aquí, millones de almas juntas…”, dijo antes de abrir con La fuerte.

A partir de ahí, no hubo pausa. Más de dos horas de espectáculo en las que Shakira recorrió tres décadas de carrera como Hips Don’t Lie, La bicicleta, Waka Waka, Inevitable, La tortura. Clásicos que no envejecen y canciones recientes de su álbum Las mujeres ya no lloran.

Voces que sostienen la historia musical de Brasil

Pero la noche no fue solo de Shakira. También fue un recorrido por la historia musical de Brasil. Caetano Veloso estuvo en el escenario, quien en los años 60 fue una de las figuras clave del tropicalismo, un movimiento que rompió las barreras entre lo tradicional y lo moderno en la música brasileña.

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Interpretaron juntos O Leãozinho. Shakira cantó en portugués, cuidando cada palabra, mientras el público respondía con una ovación que no necesitaba traducción.

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El cantautor fue uno de los primeros artistas que Shakira descubrió al llegar a Brasil a los 18 años, cuando realizó sus primeras giras en ese país.

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Luego, el escenario convirtió aún más solemne con la llegada de María Bethânia. Junto a ella, y con Caetano aún presente, interpretaron O que é, o que é, del recordado Gonzaguinha. La canción, cargada de significado para los brasileños, fue coreada por miles de asistentes, convirtiéndose en uno de los instantes más emotivos de la noche.

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La fiesta volvió a encenderse cuando Anitta apareció en el escenario. Vestida para el ritmo y la provocación escénica, confirmó lo que ya era un secreto a voces. Junto a Shakira interpretó Choka Choka, su colaboración lanzada el pasado 9 de abril.

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El tema, que ya superaba el millón de reproducciones en plataformas digitales, tuvo en Copacabana su primera presentación en vivo. Ambas artistas desplegaron coreografía, complicidad y una energía que contrastó con la nostalgia del segmento anterior.

La ronda terminó con Ivete Sangalo, con quien la colombiana cantó “Um país tropical”, tema que ya habían interpretado juntas en el 2011, en Rock in Rio.