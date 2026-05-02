La recta final de la edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata ya se respira por las calles de la capital cesarense, las cuales se han convertido en un mar de gente.

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En la Plaza Alfonso López, tarima Francisco El Hombre, las melodías y letras cargadas de sentimiento en las 20 canciones semifinalistas se enfrentaron por un cupo en la final.

Jeisson Gutierrez Compositor sucreño Álvaro Pérez, interpretó su canción protesta dedicada a la Inteligente Artificial.

El público asistente acompañó cada interpretación, coreando los llamativos mensajes y demostrando, una vez más, su conexión con el folclor vallenato. Durante el concurso se interpretaron ocho Paseos, seis Merengues, cuatro Sones y dos Puyas, reflejando la riqueza musical y la creatividad de los participantes. A la final llegaron dos paseos, dos merengues y una puya.

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De las 20 obras semifinalistas, solo cinco llegaron a la gran final, que se llevará a cabo en el Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’, escenario donde se definirá la mejor Canción Inédita del 59° Festival de la Leyenda Vallenata, en homenaje a Rafael Orozco, Israel Romero y el Binomio de Oro de América.

El concurso de Canción Inédita continúa siendo el corazón del Festival de la Leyenda Vallenata, destacando el papel esencial de los compositores en la preservación de este género musical.

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A continuación se relacionan las canciones finalistas: