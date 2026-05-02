Con atuendos elegantes y brillantes como se caracterizaba el Binomio de Oro, estando en vida Rafael Orozco e Israel Romero, así lució Silvestre Dangond y el acordeonero ‘El Morre’ Romero, para dar inicio al homenaje que le rindieron a esta agrupación vallenata, en el Festival de la Leyenda Vallenata, en su versión 59.

De la misma manera estuvo el resto de la agrupación caracterizada por la mayoría de músicos que acompañaron en los años dorados a estos artistas que se consolidaron en el género como los embajadores del vallenato moderno, bailable y romántico.

El homenaje fue además una recreación del programa El Show de las Estrellas, con la presencia de Jorge Barón ‘Televisión’, recordando las tantas veces que el Binomio de Oro cantó sus incontables canciones, ante el gran público que convocaba y sigue haciéndolo.

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Todo esto sucedió en el parque Consuelo Araujonoguera de Valledupar, donde los asistentes cantaron sin cesar las canciones que inmortalizó Rafael Orozco. Además los coros de las composiciones fueron interpretadas por los coristas originales de la agrupación en la década de los 80 y 90, y otros años más, entre ellos, Chema Corrales, Chiche Ovalle, Marcos Díaz, con la compañía de Virgilio Barrera, guacharaquero inicial, de este gran conjunto vallenato, y que hoy permanece retirado de los escenarios.

Entre las canciones más coreadas estuvieron ‘Sabrosón’, ‘Amor dame tu amor’, ‘Tu dueño’, esta última con el acompañamiento de la Filarmónica del Cesar.

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Finalmente, los encargados del homenaje junto con el público corearon ‘Binomio Valledupar te quiere’.