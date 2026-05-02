Josefina Villarreal Herrera, periodista, reportera gráfica y editora de fotografía de EL HERALDO, recibirá el reconocimiento Vida y Obra del Premio de Periodismo Ernesto McCausland Sojo, con el que el Carnaval de Barranquilla rinde homenaje a una trayectoria ejemplar en el ejercicio del periodismo.

Villarreal recibirá esta máxima distinción por haber consolidado una carrera que ha estado dedicada a narrar, desde la sensibilidad de su lente y la riqueza visual de las historias que construyen la memoria de la fiesta más importante de Colombia.

Nacida en Barranquilla, Josefina Villarreal es comunicadora social y periodista, formada en la Universidad Autónoma del Caribe, con una amplia experiencia en medios de comunicación y en el ejercicio de la reportería gráfica. A lo largo de su carrera ha trabajado en medios como el Diario La Libertad, la Cadena Radial La Libertad y Diario Tiempo Caribe, donde se destacó como redactora en diversas fuentes informativas, consolidando un estilo periodístico comprometido con la verdad y el contexto social de la ciudad.

Su olfato periodístico y gráfico lo heredó de su padre Miguel Villarreal, reconocido fotógrafo de quien adquirió el talento para retratar con imágenes las experiencias de vida y la cultura del Caribe.

Su trayectoria inició a los 18 años en el Diario La Libertad y desde el año 2015 asumió como editora de Fotografía en la Casa Editorial El Heraldo. En 2021 ganó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría Mejor Reportaje Gráfico.

En la actualidad, su mirada continúa aportando a la construcción de relatos visuales que documentan la vida, la cultura y las tradiciones del Caribe colombiano.

“Con el Premio Vida y Obra se exalta no solo una carrera de una de las más reputadas reporteras gráficas de la región, sino una forma de entender el periodismo como un servicio público, un ejercicio ético y una herramienta para preservar la memoria de la fiesta y sus tradiciones más arraigadas”, señaló Carnaval.

Este reconocimiento refleja toda una vida de Josefina Villarreal dedicada a retratar el Caribe desde sus raíces, con profundidad, respeto y sensibilidad.

El próximo 13 de mayo, a las 5:00 de la tarde, en el marco de la ceremonia del Premio de Periodismo Ernesto McCausland, Josefina recibirá la nota de exaltación y el Turbante de la Tradición, máximo honor recibido por personalidades que con su ejercicio profesional han exaltado la fiesta más grande de Colombia.