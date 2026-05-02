Hoy con la coronación del nuevo rey profesional del acordeón finaliza la edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata, que en este 2026 ha rendido honores al cantante Rafael Orozco (q. e. p. d.) y al acordeonero Israel Romero, creadores del Binomio de Oro, la Universidad del Vallenato, agrupación por la que se forjaron voces como la de Jorge Celedón, Jean Carlos Centeno, Alejandro Palacio, Jonathan Jaraba, Duván Bayona y muchos más.

Esta edición sin duda ha sido multitudinaria, los amantes de la música y especialmente los binomistas han acudido en masa a los distintos concursos, desfiles y conciertos para mostrarle al mundo que el folclor vallenato tiene raíces firmes que han permitido que con el paso del tiempo se sigan recogiendo muchos frutos.

Según datos de la Alcaldía de Valledupar se proyectó la llegada de más de 150.000 personas. Solo la Aeronáutica Civil trazó la movilización de más de 11.900 pasajeros a través del aeropuerto Alfonso López Pumarejo, con un incremento del 8 % frente al año pasado. Para responder a esta demanda, Latam Airlines Colombia debió activar una operación especial en la ruta Bogotá–Valledupar–Bogotá con 4.900 sillas disponibles durante los mismos días del festival.

En cuanto al impacto económico las proyecciones indican que este evento cultural aporta una cifra astronómica al Producto Interno Bruto (PIB) del Cesar. La ocupación hotelera alcanzó el 100 % de su capacidad, obligando a los turistas también a buscar refugio en municipios cercanos o en el creciente mercado de alquileres por plataformas digitales.

Los sectores de transporte, gastronomía y licores reportan incrementos en ventas que superan el 400 % en comparación con un mes promedio. La derrama económica de esta fiesta se estima supere los $500.000 millones, cifra impulsada por la ocupación hotelera y la venta de palcos en los conciertos.

Más de 2.000 personas participan en el plan integral de seguridad y operativo, entre estas 1.500 uniformados de la Policía Nacional, incluidos 300 adicionales que llegaron a la capital del Cesar, apoyados con tecnología como drones y sistemas de videovigilancia, a esto se suma el trabajo de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, con más de 40 agentes, y el operativo de la Secretaría de Tránsito con 50 reguladores, 20 guías viales y 25 unidades de la Policía de Tránsito, integrando así todo un plan para la movilidad. “Durante estos días, la ciudad muestra su alma. Aquí el visitante no solo viene a escuchar canciones. Viene a vivir una experiencia completa: música, tradición, naturaleza, sabores, historia y hospitalidad. Por eso estamos convencidos de que Valledupar tiene todo para seguir creciendo como destino y ciudad preparada para recibir eventos de talla nacional e internacional”, dijo el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco.

Por su parte, el presidente de la Fundación de la Leyenda Vallenata, Rodolfo Molina Araujo, sostuvo que este folclor se engrandece con cada edición. “Crecemos en número de participantes, en esta ocasión han sido más de 800 inscritos en nuestros diversos concursos. Destacan 254 acordeoneros en las distintas categorías. Todo esto es gracias al amor que sienten las personas por nuestra música vallenata. Este año con este homenaje al Binomio de Oro la acogida ha sido inmensa y eso nos tiene felices”.

El presidente de la junta directiva Fenalco Cesar, Ricardo Reyes López, el festival no es solo una fiesta de acordeones, es el motor que impulsa el 55 % del crecimiento en nuestras búsquedas turísticas y una vitrina para que el comercio local demuestre su capacidad de competir con calidad y altura”.

Algo que se debe resaltar es que desde las categorías menores el talento se cultiva, existe un semillero que garantiza la preservación de la auténtica música vallenata, una buena noticia que mantiene entusiastas a quienes son asistentes asiduos a esta cita anual.

Las cifras lo demuestran y el respaldo del público en cada evento lo reafirma: este ha sido un festival de oro por todo lo que ocurre alrededor del mundo binomista. Con la coronación esta noche del nuevo monarca del acordeón profesional finaliza este festival y empieza el conteo regresivo para la edición 60, que el año entrante será con rey de reyes, logrando reunir a digitadores que ya han saboreado las mieles del triunfo. ¡Que viva el Festival Vallenato y que sea eterno!