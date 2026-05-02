El cantautor samario Carlos Vives presenta El último disco Vol. 1, una producción que muchos pensaría se tratara de una despedida, pero no es así, todo lo contrario es una declaración artística sobre el valor de la música hecha con el alma, en tiempos dominados por la inmediatez digital.

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El álbum, concebido como la primera parte de un proyecto dividido en dos volúmenes, muy al estilo de los vinilos, recoge 10 canciones grabadas bajo una premisa poco común hoy: sesiones en vivo, con toda la banda reunida en el estudio. Una metodología que remite a los orígenes de la industria y que busca recoger la energía real de la interpretación colectiva.

Entre las colaboraciones destaca la participación del dominicano Juan Luis Guerra, en una canción cargada de emotividad que, según el artista, conecta con el universo narrativo de Cien años de soledad y rinde homenaje al fallecido acordeonero Egidio Cuadrado. “Todo el mundo oye ese tema y llora”, asegura.

El álbum también incluye la participación del reconocido productor Sergio George, con quien Vives explora sonidos cercanos a la salsa, y de la española Niña Pastori, invitada en la reinterpretación de Sombra perdida, un clásico vallenato que refuerza los lazos entre la música colombiana y la tradición ibérica, al que se suma el acordeón de Israel Romero, homenajeado este año en el Festival Vallenato. A continuación reproducimos apartes de la entrevista que Vives concedió a EL HERALDO.

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Con el nombre de ‘El último disco’ muchos se asustan, ¿Este es su álbum de despedida en la industria musical?

Yo me alegro que se asusten y no que digan “ya no más” (risas) miraba más el título cuando uno empieza a decir la música está cambiando, las formas de las canciones está cambiando. Todo lo que más se privilegia hoy tiende a apartarse de ciertas filosofías, de la tecnología ni hablemos, hoy se puede hacer música hundiendo unos botones de un computador. Entonces, la música cambió, este es el último disco hecho con valores. Este es el último disco que habla de tratar bonito a la mujer, del amor verdadero, también habla del perdón, de los hijos que se empiezan a irde la casa.

Ha sido un álbum grabado en bloque, como se hacía antes, ¿Qué siente le aporta esto?

Sí es con el fin de buscar ese sonido de antes con toda la energía de nuestra banda en conjunto. Yo creo que es un disco con muchos valores, suena a puro rock de mi pueblo.

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Dios mío, todo el que ha oído ese disco llora, porque el sueño de mi compadre Egidio era ese, siempre me decía “compadre hay que grabar con Juan Luis”. Este tema lo teníamos como parte de un proyecto importante ligado a Gabo, nos pusimos a explorar su novela cumbre, se lo mandamos a Juan Luis a quien en el pasado le había enviado otra propuesta y no pasó nada, pero esta vez aceptó complacido. Él mismo convocó a los coristas de su 440, con la República Dominicana compartimos mucho a nivel musical, con nuestro Carnaval, así que fue una fiesta en familia.

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También canta a ritmo de salsa respaldado por uno de los mejores productores de este género, Sergio George, háblenos de ‘Si yo volviera a nacer’

Nunca me he sentido muy lejos de la salsa, yo viví en Puerto Rico y crié hijos allá, después empecé a hacer vallenato, somos tan cercanos porque nuestras ciudades costeñas se convirtieron en capitales salseras. De hecho en El último disco está presente la cubanía, en El amor llegó sin avisar.

Estamos en época de Festival Vallenato y usted hace su versión de ‘Sombra perdida’ junto al acordeón de Israel Romero y la española Niña Pastori, ¿Qué atmosfera envuelve el tema?

Ese siempre ha sido un himno, creado por la samaria Rita Fernández. No la grabé para superar la versión del Binomio de Oro, sino para poder juntar a nuestra familia española con Niña Pastrori quien al principio se mostró asustada porque ella no cantaba vallenato, pero le dije que ella sí lo hacía a su manera. Además que tenemos el acordeón original de Israel Romero, como no regalarle esto en su homenaje festivalero. No sé cuántos likes tendrá o reproducciones, porque realmente la música está cambiando, así que creo este es el último disco porque quise cantar las cosas desde mi corazón, eso que me mantiene unido al vallenato, a nuestra colombianidad. Este disco me llega en un momento de mi vida que donde mi equipo es mejor, todo está hecho mejor. Es una nueva generación de pelados también, que aman la música del mundo, pero que viven orgullosos de su colombianidad y su diversidad.

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Sigue en la línea vallenata con temas como ‘Duele el corazón’ o ‘El último disco’, en el que invita al Rey de reyes Coha Molina

Esa canción con El Cocha Molina es una obra de arte, ahí queda plasmada toda su elegancia y entendí su grandeza, por qué es Rey de Reyes del Festival Vallenato. Su sentimiento y esa perfección pega en el corazón.

Vemos que esto es un primer volumen, ¿qué proyecta para el segundo?

Quiero que sepas que el segundo es una locura, no diré más.

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Ha tenido un buen arranque con su ‘Tour al Sol’ por Canadá y Estados Unidos, ¿Cómo lo visiona en el resto de países que faltan?

Ha sido espectacular, este tour me va a llevar a ciudades donde empezamos y no volvimos. Ahora muchos están centrados en llegar a Marte o a la luna, pero para mí el objetivo es el sol, porque donde llegamos todo lo iluminamos.