Nía Flórez Cervantes es una barranquillera ejecutiva bilingüe con más de una década de experiencia en estrategia de marketing y desarrollo de marcas. Durante años, ha construido una trayectoria que se aleja del ruido y se acerca a la estructura.

Su trabajo, a medio camino entre la estrategia, la comunicación y la imagen pública, no busca simplemente visibilidad, también propone una forma de pensar las marcas desde su esencia.

Considerándose una exploradora del mundo y del comportamiento de las audiencias, Flórez ha dedicado más de una década a acompañar a empresas, artistas y perfiles públicos en la construcción de posicionamiento.

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La estratega tiene más de 250 proyectos que han pasado por su mirada, esto parte de una premisa clara, lo que no se estructura, se diluye.

“Busco consolidar oportunidades reales, alianzas estratégicas y una visión de futuro rentable y escalable”, explicó a EL HERALDO. En su discurso, palabras como coherencia, dirección y propósito no son conceptos abstractos, sino condiciones necesarias para que una marca trascienda.

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Su rol, en ese sentido, ha sido el de convertir ideas dispersas en sistemas organizados capaces de crecer con sentido.

Construir significado

Flórez contó a esta casa editorial sobre el actual ecosistema digital. “Nos encontramos en un punto exacto donde convergen tendencias, sonido y plataformas. Hoy, el ecosistema permite amplificar con precisión”. Pero advierte que esa amplificación no garantiza relevancia.

Para ella, la diferencia entre una marca visible y una marca sólida está en la capacidad de construir lo que denomina una “arquitectura de percepción”. Es decir, entender que cada punto de contacto contenido, relaciones públicas, alianzas o datos forma parte de un sistema que define cómo una marca es interpretada.

“Una marca que solo está en redes busca una relevancia momentánea; una que entiende el ecosistema diseña valor sostenido. En ese proceso, el error más común es priorizar la inmediatez sobre la identidad. Quieren brillar ya, pero no piensan en el legado”, mencionó, señalando que sin una base conceptual sólida cualquier esfuerzo termina diluyéndose.

Su experiencia le ha permitido identificar patrones que se repiten sin importar la industria. La falta de claridad no solo frena el crecimiento, sino que puede volver invisible incluso a proyectos con alto potencial.

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Métodos de marcas

Esta forma de trabajar se materializa en su metodología Percepción 360, un enfoque integral que articula todos los elementos que intervienen en la construcción de una marca, desde la narrativa hasta la estética, pasando por el comportamiento y la estrategia de exposición. Todo bajo una la premisa: “Que todo lo que se vea, se sienta y se diga sea coherente, auténtico y veraz”.

“Muy lejos de entender la coherencia como rigidez, yo la defino como una consistencia que permite evolucionar sin perder identidad. Esta no limita la evolución, por el contrario la estructura. Una base estratégica clara es lo que permite adaptarse sin diluirse en un entorno que constantemente cambia”, dijo Nía.

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Cinco pirámides

Como complemento a sus métodos, Flórez desarrolló el modelo de Las Cinco Pirámides, una estructura que organiza el crecimiento de una marca desde su identidad hasta su ejecución. Este sistema, que abarca creatividad, planeación, implementación y acción, busca convertir ideas en proyectos sostenibles y escalables.

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Hoy, su propósito es llevar este enfoque a una dimensión más amplia, buscando que la percepción deje de ser vista como un elemento superficial y se entienda como un método de construcción de negocio.

“Una marca no depende de estar en todos lados, sino de ocupar un lugar claro en la mente del consumidor. Entonces estas estrategias son la clave del éxito”, compartió.