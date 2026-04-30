El cuidado de la piel es uno de los factores más importantes para conservar la juventud y no sufrir al llegar a la vejez con un cutis descuidado. Principalmente las mujeres suelen realizarse el skincare constantemente.

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Pero ¿qué productos son los ideales para la limpieza y cuidado del rostro? La respuesta es sencilla: los naturales. Este tipo de productos sin químicos o los caseros están siendo tendencia en este 2026.

El conjunto de prácticas, hábitos y productos utilizados para limpiar, tratar, hidratar y proteger la piel, principalmente la del rostro, se están haciendo virales cada vez más. Ahora son elegidos de manera consciente y no por una decisión impulsiva.

En medio de este cambio, la industria cosmética también se está transformando ante la demanda de productos con menos químicos y más naturales. Hoy, el consumidor busca fórmulas más limpias, seguras y amigables con el medio ambiente.

La llamada “belleza limpia” por ejemplo, está tomando fuerza como una de las maneras de cuidar la piel, impulsada por una mayor preocupación por los ingredientes y su impacto.

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En ese sentido, el cuidado de la piel en la actualidad ya no es solo una cuestión de estética, sino de bienestar; por ello el Laboratorio IH, que ha desarrollado miles de fórmulas enfocadas en la seguridad y la efectividad de la piel, publicó cinco tendencias de skincare que suelen ser las más efectivas y benefician la piel: