El cuidado de la piel es uno de los factores más importantes para conservar la juventud y no sufrir al llegar a la vejez con un cutis descuidado. Principalmente las mujeres suelen realizarse el skincare constantemente.
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Pero ¿qué productos son los ideales para la limpieza y cuidado del rostro? La respuesta es sencilla: los naturales. Este tipo de productos sin químicos o los caseros están siendo tendencia en este 2026.
El conjunto de prácticas, hábitos y productos utilizados para limpiar, tratar, hidratar y proteger la piel, principalmente la del rostro, se están haciendo virales cada vez más. Ahora son elegidos de manera consciente y no por una decisión impulsiva.
En medio de este cambio, la industria cosmética también se está transformando ante la demanda de productos con menos químicos y más naturales. Hoy, el consumidor busca fórmulas más limpias, seguras y amigables con el medio ambiente.
La llamada “belleza limpia” por ejemplo, está tomando fuerza como una de las maneras de cuidar la piel, impulsada por una mayor preocupación por los ingredientes y su impacto.
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En ese sentido, el cuidado de la piel en la actualidad ya no es solo una cuestión de estética, sino de bienestar; por ello el Laboratorio IH, que ha desarrollado miles de fórmulas enfocadas en la seguridad y la efectividad de la piel, publicó cinco tendencias de skincare que suelen ser las más efectivas y benefician la piel:
- Belleza en barra: Comprende productos sólidos y multifuncionales que además de ser prácticos, reducen el uso de empaques. Esta es una opción ideal para quienes buscan simplicidad y sostenibilidad.
- Menos es más: Las rutinas largas quedaron obsoletas. Ahora la tendencia es usar menos productos, pero que realmente funcionen y se adapten a varias necesidades.
- Fórmulas sin agua (waterless): Cada vez más las marcas están apostando por productos sin agua, que concentran mejor los ingredientes activos y ayudan a reducir el impacto ambiental.
- Etiquetas claras: Aquellas marcas que ofrecen productos con información transparente y fácil de leer están ganando terreno.
- Ingredientes trazables: El origen de cada componente y su proceso de producción se vuelve clave al momento de comprar, debido a que los consumidores quieren saber qué se están aplicando en su rostro o el resto de la piel.