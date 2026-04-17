Cansancio, dolor de cabeza, pérdida de concentración, debilidad muscular y palidez son algunos de los síntomas más comunes de la anemia por deficiencia de hierro. En Colombia, la prevalencia de esta afección en mujeres en edad fértil de 13 a 17 años es de 34,1 %, según recoge P&G Health, la división de atención médica de la compañía Procter & Gamble en América Latina.

Lea: ¿Será más barato el Ozempic en Colombia? Esto pasará tras el fin de patentes en Asia

Mientras que a nivel global la anemia afecta especialmente al 30 % de las mujeres en edad fértil (15-49 años) y al 37 % de las mujeres embarazadas, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La deficiencia de hierro es una condición en la que el cuerpo no cuenta con suficiente hierro para producir hemoglobina, una proteína esencial en los glóbulos rojos que transporta oxígeno a los tejidos.

Lea: Cada año en el país se confirman 14 mil casos de cáncer colorrectal

“Cuando las reservas de hierro se agotan puede resultar en anemia por deficiencia de hierro, un problema de salud pública que afecta principalmente a las mujeres en edad reproductiva”, explica P&G Health en un comunicado.

Advierte que en el caso de las mujeres embarazadas el panorama es aún más preocupante. La anemia puede aumentar el riesgo de partos prematuros, bebés con bajo peso al nacer e incluso afectar la interacción madre-hijo después del parto.

Lea: Nodavirus CMNV, el virus marino que puede causar ceguera en humanos

En ese sentido, detalla que a nivel nacional la prevalencia de anemia por deficiencia de hierro en mujeres gestantes de 13 a 49 años fue de 59,2 %, “lo que refleja la urgencia de atender este problema”.

Causas de la anemia por deficiencia de hierro

P&G Health indica que esta afección tiene múltiples causas, entre las más comunes destacan:

Dieta pobre en hierro: muchas mujeres no consumen suficientes alimentos ricos en hierro, como carnes rojas, legumbres y vegetales de hoja verde. Pérdidas de sangre menstruales y no menstruales: los ciclos menstruales abundantes pueden agotar las reservas de hierro en el cuerpo de las mujeres. También se puede deber a problemas de pérdida de sangre interna, por ejemplo, en el sistema digestivo por úlceras, infecciones, hemorragias, entre otros. Embarazo y lactancia: durante estas etapas, las necesidades de hierro aumentan significativamente dado que el cuerpo utiliza el hierro para producir más sangre a fin de suministrarle oxígeno o alimento al bebé.

Medidas para combatir la anemia por deficiencia de hierro

El equipo de expertos de P&G Health sostiene que la educación nutricional es clave para hacer frente a este problema de salud pública.

Por eso recomiendan consumir dietas equilibradas en el día a día que incluyan fuentes de hierro de origen animal y de origen vegetal en compañía y consumo de vitamina C para mejorar la absorción del mineral.

Lea: Los 3 órganos vitales que se dañan cuando duermes menos de 7 horas cada noche

Además, sugieren incluir suplementación de hierro bajo la recomendación de un médico. Estos pueden ayudar a recuperar el nivel ideal y mejorar la energía.

“Esta condición de salud no solo afecta la salud física de las mujeres, sino también su bienestar emocional y su energía para realizar tareas del día a día. De ahí la importancia de priorizar la educación en este tema y motivar a las mujeres a no normalizar los síntomas”, destacó P&G Health.