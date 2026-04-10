Son muchos los estudios médicos que hablan de lo vital que es el descanso para el cuerpo y la salud. Existen indicadores que revelan que cuando no se duerme lo suficiente el organismo empieza a dar señales.

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Se cree que para la mayoría de las personas el hábito de dormir pocas horas no es importante y por eso lo excusan con falta de tiempo para trabajar, entre otros motivos. Sin embargo, a largo plazo, lo que parece inofensivo, puede terminar afectando algunos de los órganos vitales para la salud.

Está demostrado que dormir menos de 7 horas de forma habitual no solo genera cansancio, sino que afecta directamente órganos clave que sostienen tu salud.

Los 3 órganos vitales que se dañan cuando duermes menos de 7 horas cada noche, según ChatGPT

Cerebro

El cerebro es uno de los más sensibles a la falta de sueño. Cuando no duermes lo suficiente:

Se reduce la capacidad de concentración y memoria

Aumenta el riesgo de ansiedad y depresión

Se acumulan toxinas cerebrales (relacionadas con enfermedades como el Alzheimer)

Dormir bien permite que el cerebro “se limpie” y consolide la información del día.

Corazón

El sistema cardiovascular sufre silenciosamente:

Aumenta la presión arterial

Se eleva el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares

Se altera el ritmo cardíaco

Dormir poco mantiene al cuerpo en un estado constante de estrés, lo que desgasta el corazón.

Sistema inmunológico

Aunque no es un órgano único, funciona como una red vital en el cuerpo:

Disminuyen las defensas

Eres más propenso a infecciones

Se ralentiza la recuperación de enfermedades

El sueño es clave para que el cuerpo produzca proteínas que combaten virus y bacterias.