Un estudio realizado por la Universidad de Hawái en Manoa examinó la relación entre el consumo de verduras poco saludables y la posibilidad de desarrollar enfermedades como el Alzheimer y otro tipo de demencias.

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Los nuevos estudios sugieren que no todas las dietas vegetales ofrecen los mismos beneficios, y que elegir de forma incorrecta ciertos alimentos podría incluso influir en el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas.

Aunque el objetivo de la alimentación saludable es prevenir enfermedades a largo plazo, realizando dietas basadas en verduras, frutas y otros alimentos de origen vegetal para minorizar el riesgo de obesidad, diabetes o problemas cardiovasculares, no siempre se está adquiriendo salud al 100 %.

¿En qué consistió el estudio?

Los investigadores distinguieron entre tres tipos de patrones alimentarios. El primero consistía en una dieta basada en plantas en general, priorizando el consumo de alimentos vegetales frente a productos animales, pero sin tener en cuenta su calidad.

El segundo modelo a investigar correspondía a una dieta vegetal considerada saludable, que incluía alimentos como frutas, verduras, cereales integrales, frutos secos, aceites vegetales, legumbres, café o té.

El tercer estudio se centraba en cambio en una dieta basada en vegetales menos saludables, entre ellos cereales refinados, patatas, zumos de fruta, o azúcares añadidos.

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Los resultados de la investigación de estos tres métodos arrojó que esa diferencia de calidad sí podría tener un impacto relevante en la salud neurológica humana.

Por su parte, Song-Yi Park, autora principal del estudio e investigadora del Centro Oncológico de la Universidad de Hawái en Manoa, señaló que el objetivo era analizar cómo la calidad de los alimentos vegetales podía influir en la salud cerebral.

Park aseguró que, aunque las dietas basadas en plantas ya se habían relacionado con beneficios para enfermedades como la diabetes o la hipertensión, no existían muchos datos sobre su relación con el Alzheimer y otras demencias.