Luego de un proceso internacional de 14 años, liderado por expertos médicos y organizaciones de pacientes, la afección conocida como síndrome de ovario poliquístico (SOP), que afecta a una de cada ocho mujeres en el mundo, cambiará de nombre.

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La modificación se hizo con el objetivo de reflejar con mayor precisión esta afección hormonal, que durante décadas ha generado confusión científica y clínica, al considerarse un término estigmatizante e impreciso.

Cabe señalar que más de 50 organizaciones de pacientes y profesionales de la salud, incluida la Sociedad de Endocrinología, participaron en el desarrollo de la nueva denominación de esta afección endocrina compleja y crónica, que a partir de ahora será llamada síndrome ovárico metabólico poliendocrino.

“Lo que ahora sabemos es que en realidad no hay un aumento de quistes anormales en el ovario, y las diversas características de esta afección a menudo no se apreciaban”, afirmó Helena Teede, directora del Centro Monash para la Investigación e Implementación en Salud de la Universidad de Monash y endocrinóloga de Monash Health, quien lideró el proceso de cambio de nombre tras décadas investigando la enfermedad.

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Asimismo, la especialista indicó que el término anterior contribuyó a diagnósticos erróneos y tratamientos inadecuados. “Fue desgarrador ver el retraso en el diagnóstico, la escasa información y la atención inadecuada que se brindaba a los afectados por esta enfermedad desatendida”, dijo.

El proceso de cambio de nombre fue publicado en la revista científica The Lancet y contó con la colaboración de expertos de Finlandia, Australia, Finlandia, Reino Unido y Estados Unidos.