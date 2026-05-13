Algunas personas entran en discusión por conocer cómo es la forma correcta de colocar el papel higiénico.

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Mientras algunas personas prefieren que la hoja cuelgue hacia la pared, otras defienden que debe ir hacia adelante.

Pero la respuesta oficial proviene de un documento histórico como es la patente original del papel higiénico perforado registrada en 1891 por el inventor estadounidense Seth Wheeler. En las ilustraciones del registro se observa claramente que el rollo debía colocarse con la hoja colgando hacia el frente.

X @EnsedeCiencia Así debe poner el papel de forma correcta

El diseño patentado muestra el papel saliendo por encima del rollo y no por detrás, lo que para muchos terminó confirmando cuál era la intención original del invento.

Además del argumento histórico, quienes apoyan esta posición aseguran que colocar el papel hacia adelante facilita tomar la punta, mejora la higiene y evita tocar innecesariamente la pared. También permite identificar más rápido el inicio del rollo.

Freepik Imagen referencial.

Por otro lado, algunas personas siguen prefiriendo la opción hacia atrás, especialmente quienes tienen mascotas o niños pequeños, ya que así resulta más difícil desenrollar todo el papel accidentalmente.

Aunque el tema suele tomarse con humor en redes sociales, la discusión ha permanecido viva durante décadas y constantemente genera debates entre parejas, familias y compañeros de casa.