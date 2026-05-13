Este miércoles 13 de mayo, la fe católica vive una de sus fechas más significativas con la celebración de la Día de la Virgen de Fátima.

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Esta es una advocación mariana que reúne a millones de creyentes en distintos países para pedir protección, salud y bienestar familiar. La tradición religiosa recuerda la primera aparición de la Virgen a los pastorcitos Lucía, Francisco y Jacinta en 1917, en la localidad de Fátima.

X @aciprensa Virgen de Fátima

Desde entonces, este acontecimiento se convirtió en uno de los hechos religiosos más importantes del catolicismo durante el siglo XX. Con el paso de los años, el Santuario de Fátima se transformó en uno de los destinos de peregrinación más visitados del mundo, especialmente por personas que aseguran haber recibido favores relacionados con sanación, unión familiar y momentos difíciles.

Durante esta fecha, muchos fieles acostumbran participar en cadenas de oración, procesiones y eucaristías especiales para agradecer milagros o pedir ayuda en situaciones económicas, emocionales y de salud.

Agencia EFE Virgen de Fátima en Portugal

Entre las peticiones más comunes dirigidas a la Virgen de Fátima destacan las relacionadas con enfermedades, protección del hogar y paz para las familias.

En redes sociales también se han multiplicado los mensajes de fe y las oraciones dedicadas a esta celebración religiosa.

✨ Hoy 13 de mayo celebramos a Nuestra Señora de Fátima ✨



Cada 13 de mayo la Iglesia Católica celebra a Nuestra Señora de Fátima, una de las advocaciones marianas más queridas y extendidas en el mundo. Fue un día como hoy, pero en 1917, cuando la Virgen María se apareció por… pic.twitter.com/zUjhevp0kx — News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano) May 13, 2026

Oración a la Virgen de Fátima

Oh Virgen Santísima, Vos os aparecisteis repetidas veces a los niños; yo también quisiera veros, oír vuestra voz y deciros: Madre mía, llevadme al Cielo. Confiando en vuestro amor, os pido me alcancéis de vuestro Hijo Jesús una fe viva, inteligencia para conocerle y amarle, paciencia y gracia para servirle a Él a mis hermanos, y un día poder unirnos con Vos allí en el Cielo.

Padre nuestro, Avemaría y Gloria.

Madre mía también os pido por mis padres, para que vivan unidos en el amor; por mis hermanos, familiares y amigos, para que viviendo unidos en familia un día podamos gozar con Vos en la vida eterna.

Padre nuestro, Avemaría y Gloria.

Os pido de un modo especial por la conversión de los pecadores y la paz del mundo; por los niños, para que nunca les falten los auxilios divinos y lo necesario para sus cuerpos, y un día conseguir la vida eterna.

Padre nuestro, Avemaría y Gloria

Oh Madre mía, sé que escucharás, y me conseguirás estas y cuantas gracias te pida, pues las pido por el amor que tienes de tu Hijo Jesús. Amén.

¡Madre mía, aquí tienes a tu hijo, sé tu mi Madre!¡Oh dulce Corazón de María, sed la salvación mía!