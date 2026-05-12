Hoy se inaugurará a partir de las 4:00 p. m. la exposición colectiva “Narrativa Visual”, una muestra de pintura y escultura que reunirá a reconocidos artistas nacionales en el emblemático Museo Naval del Caribe de Cartagena de Indias, en alianza con la Casa Cultural Colombo Alemana y la organización internacional UNOTA.

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La exposición contará con la participación de los artistas Julio Sierra, Miguel Guarín, Diego Hernández, Karina Berdugo, Soraya Cedeño y Jordy Manzano, quienes presentarán una selección de obras contemporáneas que dialogan entre la memoria, la identidad, la espiritualidad y las múltiples narrativas visuales del arte colombiano actual.

Entre los protagonistas de esta muestra se destacan los maestros caleños Julio Sierra y Miguel Ángel Guarín Ramírez, artistas con amplia trayectoria internacional y gestores culturales fundamentales dentro del panorama artístico colombiano.

Cortesía Esta obra hace parte de la exposición ‘Narrativa Visual’.

Julio Sierra es ganador del International Prize Leonardo Da Vinci en Milán, Italia. Además, es presidente de la organización internacional UNOTA, entidad que trabaja articuladamente con la UNESCO en París, Francia, y cofundador de la Bienal Internacional de Arte de Cali junto con Miguel Guarín. Su monumental obra “El Colombia”, alegoría inspirada en el “Guernica” de Picasso, permanece expuesta desde hace más de un año en la sede central de las Naciones Unidas en Bogotá.

Por su parte, Miguel Ángel Guarín Ramírez, pintor, escultor, curador y tasador de arte, ha sido reconocido entre los 100 mejores pintores del mundo por el Museo de Las Américas de Estados Unidos y la Biblioteca de las Comunidades Europeas en Barcelona, España. Su trayectoria incluye exposiciones en escenarios internacionales como la feria Art Shopping del Louvre en París, la Embajada de Colombia en El Cairo, galerías de Madrid, la Alianza Francesa en Emiratos Árabes Unidos y diversos museos y galerías de América Latina y Estados Unidos.

Ambos artistas han liderado importantes procesos curatoriales y exposiciones colectivas en Cartagena, consolidando un puente cultural entre distintas regiones y generaciones de creadores colombianos.

La exposición también contará con la participación de la artista textil colombiana Karina Berdugo Ortiz, cuyo trabajo explora el crochet como lenguaje contemporáneo. Desde 2017 desarrolla esculturas, cuadros e instalaciones utilizando materiales como fique, yute y algodón, abordando temas relacionados con la espiritualidad y el renacer. Su obra ha sido exhibida recientemente en el Museo Nacional de Colombia y actualmente en el Museo de la Proclamación en Cartagena.

Cortesía Esta obra hace parte de la exposición ‘Narrativa Visual’.

Asimismo, participa la artista caleña Soraya Isabel Cedeño Marín, reconocida por su trabajo artesanal y escultórico con el fruto del árbol totumo (Crescentia cujete). Ha participado en más de 40 exposiciones nacionales e internacionales en países como Francia, Italia, Estados Unidos, Turquía, Perú, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, Venezuela, Argentina, México y Brasil.

Jordy Manzano en la actualidad es el colombiano que resucitó el barroco español, con su propio estilo, rescatando las técnicas de Velásquez, Murillo, Zurbarán, entre otros. Diego Hernández representa la obra y vida de José Asunción Silva en sus cuadros que son el retrato más íntimo, sobrenatural, metafísico y sublime del escritor colombiano representado en los billetes de 5.000.

“Narrativa Visual” busca convertirse en un espacio de encuentro entre distintas propuestas artísticas contemporáneas, fortaleciendo el intercambio cultural y proyectando el talento colombiano desde Cartagena hacia escenarios internacionales.

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La inauguración incluirá un brindis de apertura y entrada libre para el público interesado en disfrutar de esta experiencia artística multidisciplinaria.

En la Casa Cultural Colombo Alemana, importante entidad cultural de la ciudad de Cartagena, estará expuesta una muestra de los artista Julio Sierra y Miguel Guarín durante un mes.