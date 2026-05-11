La Sansevieria trifasciata, conocida popularmente como lengua de suegra, se ha convertido en una de las plantas favoritas para decorar interiores y exteriores gracias a su resistencia, facilidad de cuidado y capacidad para ayudar a purificar el aire.

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Por ejemplo, en Barranquilla es muy utilizada por el clima tan caluroso, las brisas y la humedad. Como se volvió tan popular comenzó a circular un curioso truco de jardinería que consiste en agregar una cucharadita de azúcar en la maceta para supuestamente fortalecer la planta y mejorar su apariencia.

Muchas personas aseguran haber visto resultados positivos, expertos señalan que el método debe aplicarse con mucha precaución.

Pexle La mata lengua de suegra

Quienes defienden este truco afirman que el azúcar ayuda a estimular microorganismos beneficiosos presentes en la tierra, favoreciendo la liberación de nutrientes y mejorando la estructura del sustrato. También aseguran que las hojas pueden lucir más brillantes y saludables.

Sin embargo, especialistas advierten que el azúcar no distingue entre microorganismos buenos y dañinos. Su uso excesivo podría promover la aparición de bacterias y hongos perjudiciales que terminan afectando las raíces y reduciendo el oxígeno disponible en la tierra.

Pexels Mata lengua de suegra

Además, investigaciones citadas por portales especializados indican que el agua azucarada no siempre beneficia a las plantas, e incluso podría alterar procesos naturales relacionados con el crecimiento y la floración.

El comerciante de plantas Edgar Burgos explicó que, cuando una planta luce debilitada, lo más recomendable es identificar la causa real del problema en lugar de recurrir a soluciones temporales que podrían empeorar la situación.

Pexels Lengua de suegra

Asimismo, los expertos aconsejan evitar el exceso de agua, ya que la lengua de suegra es una planta que tolera muy bien la sequía, pero puede deteriorarse rápidamente con la humedad acumulada.

En pocas palabras si usted quiere que su lengua de suegra sirva ofrézcale buena iluminación indirecta, riegos moderados y un sustrato con excelente drenaje.