Carnaval de Barranquilla y la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta, CLENA, invitan a la apertura de la exposición “Máscaras de Identidad”, un espacio que reunirá la creación de siete artistas plásticos para seguir exaltando el arte, la tradición y la riqueza cultural del Caribe colombiano, esta vez enmarcada en la figura representativa del Torito.

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Esta muestra propone un diálogo entre las manifestaciones artísticas contemporáneas y el patrimonio cultural del Carnaval de Barranquilla, resaltando el valor simbólico de las máscaras y figuras tradicionales que, como el Torito, hacen parte de nuestra memoria colectiva e identitaria.

La exposición contará con la participación de destacados artistas que han intervenido estas emblemáticas piezas, entre ellos: Carla Celia, Néstor Loaiza, Nithto Cecilio, Yuyo Del Valle, Jorge Riveros, Luis Demetrio Llanos y Angie Mansur.

Como parte de la programación, los organizadores convocan al conversatorio “El Torito y sus contextos”, un espacio de reflexión -previo a la apertura de la muestra- en el que participarán la periodista cultural y experta en Carnaval, Diana Acosta Miranda, el hacedor de Carnaval y artista plástico Luis Demetrio Llanos y Antonio Fontalvo (tamborero) y Julio Sánchez (verseador) del Congo Reformado.

“Agradecemos a Carnaval de Barranquilla y su director, Juan Carlos Ospino, por permitirnos ser anfitriones de esta muestra artística que nos enorgullece recibir en nuestro Palacio Amarillo desde el 14 de mayo”, dijo la CLENA a través de un comunicado de prensa.

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“Esta programación conjunta está enmarcada en las alianzas interinstitucionales que permitirán que el Museo del Carnaval y el Museo Interactivo de Memoria Urbana, CIMU, den inicio a acciones que articularán y fortalecerán el circuito cultural que estamos procurando conectar para el disfrute no solo de los barranquilleros y atlanticenses sino de cientos de visitantes que merecen conocer mucho más de nuestros patrimonios vivos” afirma José Bedoya, director de la CLENA.