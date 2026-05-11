A cinco se elevó en las últimas horas el número de fallecidos en la masacre del barrio La Esperanza del corregimiento Palmira en Puebloviejo, Magdalena, en hechos ocurridos la madrugada de este domingo 10 de mayo, en medio de una celebración por el Día de las Madres.

Recordemos que una incursión de diez hombres armados, a bordo de cinco motocicletas, llegaron a una fiesta comunitaria que se desarrollaba en el parque principal del sector y allí abrieron fuego contra los presentes.

Las víctimas fatales del tiroteo fueron identificadas como José David Gutiérrez Corrales, de 54 años; Alberto Mario Gutiérrez Corrales, de 29 años; Mario Luis Gutiérrez Bravo, de 20 años; José David Gutiérrez Corrales, de 15, y Stewen José Gutiérrez Bravo, quien fue el último en morir.

Todas las víctimas, según los pobladores, eran miembros de una sola familia.

Este lunes, después de confirmado el deceso de Gutiérrez Bravo, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, presidió un consejo de seguridad en la sede de la Gobernación, en el cual participaron el alcalde de la población de Puebloviejo, Brando Márquez, y el coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, entre otras autoridades.

cortes Aspecto del consejo de seguridad.

Inicialmente, la gobernadora Guerra lamentó la acción criminal y la afectación que generó entre los pobladores del corregimiento de Palmira, el cual prácticamente tiene un par de calles principales y sus habitantes se dedican a la pesca.

“Ya había una alerta temprana por el tema de la ciénaga de Puebloviejo, que es un corredor del narcotráfico y hay dos GAO (Los Pachenca y el Clan del Golfo) que se lo disputan, se pelean ese territorio”, comunicó Guerra, pero sin referenciar que la masacre haya tenido relación con esa disputa entre los dos grupos armados organizados.

En esa línea, Guerra señaló que los móviles de la masacre estaban bajo investigación de las autoridades y que los cinco capturados, presuntos miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como Los Pachenca, darían luces de lo sucedido.

Por otro lado, la gobernadora hizo un llamado al Gobierno nacional para que “mire al Magdalena”, con apoyo de recursos, investigadores y tecnología, debido al incremento de la violencia en zonas rurales por el accionar de las estructuras criminales.

Puesto militar

Sobre las medidas que se adoptarían en el corredor de la Vía Ciénaga-Barranquilla, en especial en la zona de Puebloviejo, la gobernadora Guerra señaló que se acordó con Policía y la Segunda Brigada del Ejército la movilización de militares para que vigilen la zona.

A su turno, el coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, se refirió a los capturados y dijo que estos tenían un arraigo en el municipio de Puebloviejo.

Destacó además la rápida reacción de los uniformados de la institución armada que participaron en el operativo de captura contra Maycol Manuel Ochoa Pérez, Elías Moisés Orozco Orozco, Deimun de Jesús Pacheco Ojeda, Kaleth Arbey Ramos Niebles y Jhon Mauro Sandoval Montaño.

Un sexto sospechoso estaría siendo buscado por las autoridades.

Al final del consejo de seguridad, el alcalde de Puebloviejo, Brando Márquez, agradeció el apoyo de la gobernadora Guerra y de la Policía. Pero además insistió en que la militarización de ese corredor del que hace parte el municipio “sea permanente” y no de solo unos días.