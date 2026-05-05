Una operación conjunta de tropas de la Primera Brigada de Infantería de Marina y del Ejército Nacional, además de la Policía, permitió propinarle un golpe contundente al Clan del Golfo que delinque en los departamentos de Bolívar y Magdalena.

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De acuerdo con el coronel de Infantería de Marina Nelson Cano Holguín, comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina, entre los aprehendidos están presuntos cabecillas del grupo armado ilegal, concretamente de la subestructura ‘Edwin José Sierra Regino’, encargados de dinamizar economías ilícitas y coordinar actividades de extorsión en la región Caribe.

Una de esas es alias Mónica, que presuntamente se desempeña como cabecilla pseudopolítica de la subestructura, siendo al parecer responsable de reclutamiento forzado de menores, entrenamiento delictivo, así como de la dinamización de economías ilegales; además de ‘Rosario’, señalado cabecilla, encargado del control de actividades criminales y del almacenamiento de material de guerra.

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También los alias Mono, Toreo, Cielo, Alexander y Pescador, quienes cumplirían roles relacionados con el cobro de extorsiones, apoyo logístico y control de puntos en zonas estratégicas.

Las autoridades incautaron un fusil, munición de diferentes calibres, prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, material de intendencia, elementos propagandísticos alusivos a la estructura criminal y equipos de comunicación.

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Sus aprehensiones se dieron de manera simultánea mediante diligencias de allanamiento en los municipios de Mompox, Magangué, Barranco de Loba, San Martín de Loba y Tiquisio, en el departamento de Bolívar, y en El Banco, Magdalena.

Son procesados por concierto para delinquir agravado con fines de extorsión.