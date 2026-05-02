El Ministerio de Salud y Protección Social, en coordinación con el Instituto Nacional de Salud (INS), confirmó el sexto caso de sarampión en Colombia. Se trata de un joven de 25 años, quien resultó contagiado en Cartagena. Las autoridades investigan el origen de la infección.

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El Departamento Administrativo Distrital de Salud, DADIS, en Cartagena de Indias, señaló que el paciente se encuentra en recuperación y fuera de peligro.

“El paciente está en buen estado general de salud y las entidades locales de salud con el apoyo del INS realizan seguimiento a sus contactos cercanos (personas con las que estuvo durante el desarrollo de la enfermedad) con el fin de interrumpir posibles cadenas de transmisión", se lee en el comunicado oficial.

Cabe señalar que con este nuevo caso de Sarampión se aumentaría a seis la cifra, de los cuales cuatro son procedentes de México y uno de Estados Unidos. El de Cartagena aun está en estudio.

Cartagena bajo prevención

Luego de conocerse el caso del paciente infectado con sarampión en la capital de Bolívar, desde el DADIS Cartagena recordaron a la ciudadanía que mantienen jornadas de vacunación con disponibilidad de 4.659 dosis, dirigidas a niños y niñas entre los 6 y 11 meses con 29 días (dosis cero), así como para población de 6 a 16 años con 11 meses y 29 días (dosis adicional de sarampión-rubeola).

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Adicionalmente, cuentan con 39.070 dosis de la vacuna triple viral destinadas a menores de entre 1 y 10 años con 11 meses y 29 días.