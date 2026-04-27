En desarrollo de una diligencia de allanamiento y registro efectuada por unidades de la Policía Nacional adscritas al departamento de Bolívar fue capturada en el puerto fluvial de Magangué una pareja señalada de traficar estupefacientes en su propia residencia.

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Se trata de Anuar, de 38 años, y Kelly, de 31, a quienes aprehendieron en el barrio Olaya, sector Fátima, donde el personal de la Sijin les halló e incautó 150 dosis de base de coca, una gramera digital y bolsas plásticas, al parecer utilizadas para la dosificación del estupefaciente.

Según la investigación de la Policía Judicial, la pareja sostiene una relación sentimental y habrían trabajado juntos en la comercialización de la droga, afectando la tranquilidad de la comunidad.

Además, Anuar no sería un novato en infringir la ley penal puesto que le registran anotaciones por los delitos de hurto y porte ilegal de armas, y además sería cabecilla de una banda dedicada al robo de motocicletas y autopartes.

Sobre estas dos detenciones el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, sostuvo que “seguimos golpeando de manera contundente el tráfico de estupefacientes en nuestros municipios. Estas acciones buscan devolver la tranquilidad a las comunidades y evitar que estos puntos de expendio sigan afectando la sana convivencia”.